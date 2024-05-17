Водитель и 10-летний пассажир пострадали в ДТП с грузовиком под Тольятти

В пятницу, 17 мая, в Ставропольском районе произошло ДТП с участием грузовика и легковушки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В 16:00 на 11 км трассы Тольятти - Узюково столкнулись большегруз Volvo и ВАЗ-21014. В аварии пострадали водитель и 10-летний пассажир легковушки. Они госпитализированы.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД, а также медики и пожарные-спасатели ПСО 30. Обстоятельства случившегося устанавливают.