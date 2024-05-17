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Общество

Потомки болгарских ополченцев приняли участие в открытии Международного патриотического фестиваля "Самарское Знамя"

САМАРА. 17 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 17 мая, в конференц-зале культурного центра им. Валерия Грушина национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева состоялась научно-практическая конференция в рамках Международного патриотического фестиваля "Самарское Знамя". Фестиваль проводится в рамках одноименного проекта, который реализуется в губернии с 2017 года региональным отделением Российского военно-исторического общества при поддержке правительства Самарской области.

Фото: Олеся Орина

В конференции приняли участие историки, филологи, реконструкторы, кинематографисты, этнографы, педагоги, студенты, школьники Самарской области и других регионов Российской Федерации, а также Республик Болгария, Сербии и Румынии.

Масштабный патриотический проект посвящен событиям Русско-Турецкой войны 1877–1878 гг., Самарского Знамени как символа победы России, чести и доблести русского солдата и офицера, подвига наших предков, освободивших страны Балканского полуострова от 500-летнего османского ига. Благодаря нашим воинам, ополченцам, врачам и медсестрам, которые со всей России пошли сражаться добровольцами "за други своя" эти страны вернули свою государственность, мирную жизнь, защитили веру, язык, и традиции. Россия помогла им восстановить экономику и встать с колен.

Проект направлен на популяризацию российской военной истории и вклада России в освобождение и государственность многих стран Европы, истории дружбы славянских народов. Центральное мероприятие проекта — проведение Международного фестиваля "Самарское Знамя".

Как отмечают эксперты, сегодня важно показать, особенно подрастающему поколению, тесную связь событий из прошлого с происходящими сейчас.

"Уже второй раз за месяц Самара становится международным центром, где изучается история, а самое главное — уроки из этой истории. Буквально недавно у нас состоялась конференция с активным участием экспертов из Великобритании, Сербии, Словении, Колумбии, которые приезжали на Международный антифашистский форум "Гитары в строю". А сегодня мы еще глубже погружаемся в нашу историю времен Русско-Турецкой войны. Все эти события нужно рассматривать во взаимосвязи. Не понимая логики исторических событий, многое может быть непонятным сегодня. И наша работа должна строиться в духе мягкой дипломатии, как поддержка большинства болгарского народа, чьи узы тесно связаны с Россией и Самарой в частности. И связь эту не так просто разрушить. Поэтому так важно доносить до подрастающего поколения историческую правду", — подчеркнул заместитель председателя правительства Самарской области, председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества в Самарской области Александр Фетисов.

"Я уверен, что народная дипломатия у нас в итоге победит и к нам вернутся нормальные человеческие отношения, — отметил председатель Общественной палаты Самарской области, заместитель председателя совета ректоров вузов Самарской области Виктор Сойфер. — В ходе тех давних событий проявились замечательные качества нашей страны как страны-освободительницы, наших воинов и всего народа, потому что Балканы на тот момент находились более 500 лет под османским игом. И пойти туда с целью освобождения было по зову сердца, так же, как по зову сердца монахини нашего монастыря соткали уникальное знамя. Это символ, который говорит о том, чем действительно живет наш народ. И это проявляется в наши дни".

Сегодня тысячи россиян участвуют в сборе гуманитарной помощи бойцам, которые сейчас находятся на передовой и борются с фашизмом и экстремизмом в ходе специальной военной операции. И вновь, как и много лет назад Самарское знамя является для них настоящим оберегом. В 2022 г. копию полотнища земляками, которые будут защищать русский мир, передал губернатор Дмитрий Азаров.

"Сегодня оно находится на самых передовых рубежах, с нашими бойцами. И я знаю, что для них оно действительно имеет огромное значение. Зародилась такая традиция: перед выходом на боевую задачу полковой священник совершает молебен, идет прикосновение к знамени, и вне зависимости от религиозной и национальной принадлежности все воины на этом таинстве присутствуют", — рассказал Александр Фетисов.

Об уникальности Самарского знамени говорят и почетные гости, которые приехали из Болгарии.
Потомок генерала Николая Столетова, под предводительством которого болгарские дружины участвовали в обороне Шипки во время Русско-Турецкой войны, Анатолий Столетов отметил: "Знаменитая фраза генерала Столетова: солдаты болгарские сражались и умирали достойно. И когда это знамя вернули, он сказал: "Да, это знамя проедет до самой Шипки".

"История Самарского знамени действительно гениальная: каким образом оно дошло до Болгарии, чего это стоило. В Болгарии, например, все знают о подвиге русского офицера Калитина, который руководил ополченцами и погиб, защищая Самарское знамя", — поделился болгарский кинорежиссёр, сценарист, продюсер Владимир Штерянов.

О тесной связи истории двух народов говорит и председатель попечительского совета организации "Ассоциация и развитие болгарской культуры" Здравко Димитров. Он руководит организацией, которая призвана помогать болгарам, работающим в России.

"Ваша земля очень пропитана историей. Когда мы говорим о Болгарии, мы понимаем, что наши народы во многом близки. Мы не должны забывать и о таком средневековом государстве как Волжская Болгария.  В прошлом году отмечалось 1000 лет битве при Самарской Луке, в которой войско Волжской Болгарии впервые одолело монгол", — напомнил он.

"Самарское знамя — это символ дружбы и начала Болгарии, — отметила секретарь Историко-документального департамента МИД России, кандидат исторических наук, помощник посла Российской Федерации в Республике Болгария Надежда Воробьева, — Это не просто реликвия, это живое знамя, которое через века несет свет. Когда мы были в Болгарии, я увидела в одной из сувенирных лавок его миниатюрные копии. Это говорит о том, что оно символично и почитается там, что, несомненно, вызывает уважение и благодарность".

Сегодня знамя является единственным в мире полотнищем, награждённым орденом "За храбрость". Сейчас оно хранится в Национальном музее военной истории Болгарии.

"Погружаясь в историю, мы ежегодно находим новые факты тех далеких, но важных, в том числе для современной истории России, событий. К нам присоединяются регионы, рассказывающие об участии их жителей в формировании ополченских отрядов и сборе гуманитарной помощи в Русско-турецкой войне. Завтра на фестивале в Струковском саду будут представлены площадки наших муниципальных районов, которые подняли по архивным документам эту историю. И это созвучно с сегодняшним днем. Мы также защищаем мир от экстремизма, защищаем мирных жителей. Наше русское воинство сейчас идет впереди! И конечно, важно, что на Фестиваль приехали иностранные гости, которые не боятся в сегодняшней политической ситуации поддержать Россию и защитить историческую правду", — отметила исполнительный  директор регионального отделения Российского военно-исторического общества, руководитель Международного патриотического проекта "Самарское Знамя" Инна Жичкина.

Прикоснуться к истории будет возможность у всех жителей и гостей Самарской области. Завтра, 18 мая, в День Самарского знамени, согласно закону Самарской губернской думы, Международный патриотический фестиваль "Самарское Знамя" продолжится.

В 12:00 по адресу Волжский пр., 1 корпус 1, в рамках фестиваля состоится торжественный молебен в Самарском Иверском женском монастыре, монахини которого 147 лет назад вышили легендарное Самарское знамя. Молебен будет проводиться Митрополитом Самарским и Новокуйбышевским Сергием. После пройдет церемония возложения цветов к могиле Самарского городского главы, инициатора создания Самарского знамени П. В. Алабина и крестный ход с копией знамени до территории Струковского сада.

В 13:00 по адресу ул. Красноармейская, 2а в Струковском саду состоится церемония торжественного открытия VI Международного патриотического фестиваля "Самарское Знамя". В рамках нее пройдёт торжественное награждение победителей творческих конкурсов и патриотический концерт с участием Военного оркестра Управления Росгвардии по Самарской области.

В мероприятии примут участие первые лица области, почетные гости из России и Республики Болгария, потомки участников Русско-Турецкой войны 1877–1878 гг.

В течение дня в Струковском саду будут работать более 50 интерактивных площадок воссоздающих быт, культуру и военные традиции конца XIX века, творческие мастер-классы, , а также содержащие сегодняшнюю повестку, направленную на поддержку и прославление современных героев и побед России.

Международный патриотический проект "Самарское Знамя" реализуется с 2017 года региональным отделением Общероссийской общественно-государственной организации "Российское военно-историческое общество" в Самарской области в Самарской области в партнёрстве с правительством Самарской области, Самарской митрополией, в сотрудничестве с представителями Международного Движения Русофилов. Проект включает в себя проведение ежегодных акций, творческих и патриотических конкурсов, программ, олимпиад, научно-практических конференций, литературных гостиных, концертов, торжественных литургий, военно-исторических реконструкций, международных фестивалей, посвященных событиям конца XIX века, истории Русско-Турецкой войны 1877–1878 гг., Самарского Знамени, как символа победы России, чести и доблести русского солдата и офицера, подвига наших предков, освободивших страны Балканского полуострова от 500-летнего османского ига. Благодаря нашим воинам, ополченцам, врачам и медсестрам, которые со всей России, пошли сражаться добровольцами "за други своя" эти страны вернули свою государственность, мирную жизнь, защитили веру, язык, и традиции. Россия помогла им восстановить экономику и встать с колен.
Проект направлен на популяризацию российской военной истории и вклада России в освобождение и государственность многих стран Европы, истории дружбы славянских народов. Центральное мероприятие проекта — проведение Международного фестиваля "Самарское Знамя".

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Последние комментарии

Вячеслав Гусев 15 мая 2024 03:15 Регоператор: в области не хватает мусорных полигонов

А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.

Вячеслав Гусев 17 апреля 2024 02:41 В Самаре "забыли" переселить ветерана Великой Отечественной войны

А чо данные служители ащё работают? Хамилие как укажите, страна должна знать своих героев! А их начальник кабинет освоил?

Наталия Ковалева 16 апреля 2024 13:50 До 20 тыс. рублей: в Самарской области ввели штрафы для тех, кто подкармливает животных

А Вы знаете сколько безобразия из-за этих подкормок? Вы знаете сколько "просело" на тему и калечит животных из-за выгоды? Фотографии нужны ведь реальные. Жалостливые фотки - сбор денег. Хотя бы глаза собакам и кошкам так называемые зоозощитники прекратят выкалывать. 90 процентов - висят на теме. Копейки нельзя давать! Только так можно прекратить это кошмар! Как только Добреньким прикидывается - под подозрение. А как собираются, вон кота Твикса искали, моментально 300 зоозощитников собралось, и несколько дней бродили - что они делали, куда ходили - неизвестно. Что это за группы товарищей? Под "маской" поисков то. Реальные зоозощитники поймут ужас ситуации по лечению животных, ради наживы. Их, кстати, не так и много. И,кошка кушает мышек и крысок и змеек, сидит себе в подъезде и никуда не шарахается. Путевая кошка прокормиться, пищи полно и нормальных котят воспитает и спрячется. (У неё риск в лапы любителей животных попасть, ну и под птиц, стаи собак, волков.) Прячется - шанс есть. Попасть под зоозощитников - шанса нет. Денег нечего им давать и помогать и всё. Вот зачем спасать кошку без глаз и ног, усыпить, закончить страдания, это же не их животное, а вот только нашли (хуже, если сами сделали). Им пофиг - собирают средства. И всё под Маской "хорошести", задолбали животных. Отстаньте от них. Нечего кормить - согласна. И зоозощитников нечего кормить!

Наталия Ковалева 16 апреля 2024 13:38 До 20 тыс. рублей: в Самарской области ввели штрафы для тех, кто подкармливает животных

А какая разница стае, ребенок или котенок? Зачем прикармливать вообще? Змей полно, они на кошачий корм идут, совершенно спокойно пролезут по коммуникациям. Пока из унитазов не полезу, видимо не поверят) гугл можно почитать. Согласна полностью, безобразие нужно прекращать, штрафы. Самара! Круто! Сейчас ещё девушке выше отвечу на Камент.

Виктор Шашков 10 апреля 2024 12:49 До 20 тыс. рублей: в Самарской области ввели штрафы для тех, кто подкармливает животных

Кто-нибудь из аналитиков прогнозировал варианты, которыми могут закониться подобные эксперименты со стайными хищниками, обитающими в ареале человека? Вангуется мне, что оштрафуют несколько кастрюлесоцев... Резко сократится кормёжка. Но тогда голодающие стаи станут просто охотиться за наименее слабыми особями социума - за детьми. За покусы - администрация разорится расплачиваться идо них дойдёт - нетсамоходных прищепок - и нет проблем. Хорошо ещё если летальных случаев не будет!

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