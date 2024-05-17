Потомки болгарских ополченцев приняли участие в открытии Международного патриотического фестиваля "Самарское Знамя"

В пятницу, 17 мая, в конференц-зале культурного центра им. Валерия Грушина национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева состоялась научно-практическая конференция в рамках Международного патриотического фестиваля "Самарское Знамя". Фестиваль проводится в рамках одноименного проекта, который реализуется в губернии с 2017 года региональным отделением Российского военно-исторического общества при поддержке правительства Самарской области.

В конференции приняли участие историки, филологи, реконструкторы, кинематографисты, этнографы, педагоги, студенты, школьники Самарской области и других регионов Российской Федерации, а также Республик Болгария, Сербии и Румынии.

Масштабный патриотический проект посвящен событиям Русско-Турецкой войны 1877–1878 гг., Самарского Знамени как символа победы России, чести и доблести русского солдата и офицера, подвига наших предков, освободивших страны Балканского полуострова от 500-летнего османского ига. Благодаря нашим воинам, ополченцам, врачам и медсестрам, которые со всей России пошли сражаться добровольцами "за други своя" эти страны вернули свою государственность, мирную жизнь, защитили веру, язык, и традиции. Россия помогла им восстановить экономику и встать с колен.

Проект направлен на популяризацию российской военной истории и вклада России в освобождение и государственность многих стран Европы, истории дружбы славянских народов. Центральное мероприятие проекта — проведение Международного фестиваля "Самарское Знамя".

Как отмечают эксперты, сегодня важно показать, особенно подрастающему поколению, тесную связь событий из прошлого с происходящими сейчас.

"Уже второй раз за месяц Самара становится международным центром, где изучается история, а самое главное — уроки из этой истории. Буквально недавно у нас состоялась конференция с активным участием экспертов из Великобритании, Сербии, Словении, Колумбии, которые приезжали на Международный антифашистский форум "Гитары в строю". А сегодня мы еще глубже погружаемся в нашу историю времен Русско-Турецкой войны. Все эти события нужно рассматривать во взаимосвязи. Не понимая логики исторических событий, многое может быть непонятным сегодня. И наша работа должна строиться в духе мягкой дипломатии, как поддержка большинства болгарского народа, чьи узы тесно связаны с Россией и Самарой в частности. И связь эту не так просто разрушить. Поэтому так важно доносить до подрастающего поколения историческую правду", — подчеркнул заместитель председателя правительства Самарской области, председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества в Самарской области Александр Фетисов.

"Я уверен, что народная дипломатия у нас в итоге победит и к нам вернутся нормальные человеческие отношения, — отметил председатель Общественной палаты Самарской области, заместитель председателя совета ректоров вузов Самарской области Виктор Сойфер. — В ходе тех давних событий проявились замечательные качества нашей страны как страны-освободительницы, наших воинов и всего народа, потому что Балканы на тот момент находились более 500 лет под османским игом. И пойти туда с целью освобождения было по зову сердца, так же, как по зову сердца монахини нашего монастыря соткали уникальное знамя. Это символ, который говорит о том, чем действительно живет наш народ. И это проявляется в наши дни".

Сегодня тысячи россиян участвуют в сборе гуманитарной помощи бойцам, которые сейчас находятся на передовой и борются с фашизмом и экстремизмом в ходе специальной военной операции. И вновь, как и много лет назад Самарское знамя является для них настоящим оберегом. В 2022 г. копию полотнища земляками, которые будут защищать русский мир, передал губернатор Дмитрий Азаров.

"Сегодня оно находится на самых передовых рубежах, с нашими бойцами. И я знаю, что для них оно действительно имеет огромное значение. Зародилась такая традиция: перед выходом на боевую задачу полковой священник совершает молебен, идет прикосновение к знамени, и вне зависимости от религиозной и национальной принадлежности все воины на этом таинстве присутствуют", — рассказал Александр Фетисов.

Об уникальности Самарского знамени говорят и почетные гости, которые приехали из Болгарии.

Потомок генерала Николая Столетова, под предводительством которого болгарские дружины участвовали в обороне Шипки во время Русско-Турецкой войны, Анатолий Столетов отметил: "Знаменитая фраза генерала Столетова: солдаты болгарские сражались и умирали достойно. И когда это знамя вернули, он сказал: "Да, это знамя проедет до самой Шипки".

"История Самарского знамени действительно гениальная: каким образом оно дошло до Болгарии, чего это стоило. В Болгарии, например, все знают о подвиге русского офицера Калитина, который руководил ополченцами и погиб, защищая Самарское знамя", — поделился болгарский кинорежиссёр, сценарист, продюсер Владимир Штерянов.

О тесной связи истории двух народов говорит и председатель попечительского совета организации "Ассоциация и развитие болгарской культуры" Здравко Димитров. Он руководит организацией, которая призвана помогать болгарам, работающим в России.

"Ваша земля очень пропитана историей. Когда мы говорим о Болгарии, мы понимаем, что наши народы во многом близки. Мы не должны забывать и о таком средневековом государстве как Волжская Болгария. В прошлом году отмечалось 1000 лет битве при Самарской Луке, в которой войско Волжской Болгарии впервые одолело монгол", — напомнил он.

"Самарское знамя — это символ дружбы и начала Болгарии, — отметила секретарь Историко-документального департамента МИД России, кандидат исторических наук, помощник посла Российской Федерации в Республике Болгария Надежда Воробьева, — Это не просто реликвия, это живое знамя, которое через века несет свет. Когда мы были в Болгарии, я увидела в одной из сувенирных лавок его миниатюрные копии. Это говорит о том, что оно символично и почитается там, что, несомненно, вызывает уважение и благодарность".

Сегодня знамя является единственным в мире полотнищем, награждённым орденом "За храбрость". Сейчас оно хранится в Национальном музее военной истории Болгарии.

"Погружаясь в историю, мы ежегодно находим новые факты тех далеких, но важных, в том числе для современной истории России, событий. К нам присоединяются регионы, рассказывающие об участии их жителей в формировании ополченских отрядов и сборе гуманитарной помощи в Русско-турецкой войне. Завтра на фестивале в Струковском саду будут представлены площадки наших муниципальных районов, которые подняли по архивным документам эту историю. И это созвучно с сегодняшним днем. Мы также защищаем мир от экстремизма, защищаем мирных жителей. Наше русское воинство сейчас идет впереди! И конечно, важно, что на Фестиваль приехали иностранные гости, которые не боятся в сегодняшней политической ситуации поддержать Россию и защитить историческую правду", — отметила исполнительный директор регионального отделения Российского военно-исторического общества, руководитель Международного патриотического проекта "Самарское Знамя" Инна Жичкина.

Прикоснуться к истории будет возможность у всех жителей и гостей Самарской области. Завтра, 18 мая, в День Самарского знамени, согласно закону Самарской губернской думы, Международный патриотический фестиваль "Самарское Знамя" продолжится.

В 12:00 по адресу Волжский пр., 1 корпус 1, в рамках фестиваля состоится торжественный молебен в Самарском Иверском женском монастыре, монахини которого 147 лет назад вышили легендарное Самарское знамя. Молебен будет проводиться Митрополитом Самарским и Новокуйбышевским Сергием. После пройдет церемония возложения цветов к могиле Самарского городского главы, инициатора создания Самарского знамени П. В. Алабина и крестный ход с копией знамени до территории Струковского сада.

В 13:00 по адресу ул. Красноармейская, 2а в Струковском саду состоится церемония торжественного открытия VI Международного патриотического фестиваля "Самарское Знамя". В рамках нее пройдёт торжественное награждение победителей творческих конкурсов и патриотический концерт с участием Военного оркестра Управления Росгвардии по Самарской области.

В мероприятии примут участие первые лица области, почетные гости из России и Республики Болгария, потомки участников Русско-Турецкой войны 1877–1878 гг.

В течение дня в Струковском саду будут работать более 50 интерактивных площадок воссоздающих быт, культуру и военные традиции конца XIX века, творческие мастер-классы, , а также содержащие сегодняшнюю повестку, направленную на поддержку и прославление современных героев и побед России.