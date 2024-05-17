В Сызрани пострадали два пассажира "скорой" при столкновении с автобусом

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В пятницу, 17 мая, в 17:10 в Сызрани на ул. Володарского в ДТП попал автомобиль скорой помощи, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области