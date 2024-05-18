В Самаре проходит самое крупное российское боат-шоу на воде

С 16 по 19 мая в яхт-клубе "Ласточка" каждый желающий может посетить пятую юбилейную выставку Samara Boat Show 2024, на которой свою продукцию представляют отечественные производители яхт, катеров и другой водно-моторной техники. Также посетители здесь могут заказать водное транспортное средство для путешествий по Волге.

На входе разбегаются глаза от обилия судов. На выставке представлены как представители самарского судостроительного кластера (Victory Boats, VBOATS, Onix Boats, "Авиатор" и др.), так и представители из других регионов (NorthSilver, Searene, Velvette Marine, Nobilis Marine, Bro Boats).

Одним из магнитов на мероприятии стала экспозиция компании Victory Boats. Victory A8 Cabin — лодка премиальной версии. На ней вы не заметите видимых сварных швов, ведь лодка зашпаклевана. Victory A8 Cabin предназначена для активного отдыха и может вмещать восемь человек.

Рядом с ней на выставке — катер Swift Chaser 800 Classic. Организаторы признаются, что эта модель пользуется особенным спросом — ее максимальная обитаемость, мягкий ход, продуманная функциональность не оставляют равнодушными никого.

А внутри катера — комфортабельный гальюн, отопление, каюта для компании.

Пройтись по кабине и примерить на себя роль капитана может каждый.

Конечно, есть здесь и суда попроще: например, гребная лодка судоверфи ВИЗА.

Не одними судами едины: на выставке представлена и другая водно-моторная техника, например, гидроциклы. RXT-X 325 от компании Sea-Doo — уникальный трехместный аквабайк, которому, по словам организаторов выставки, не существует аналогов в мире.

"Мечта рыбака" — так называют моторную лодку Spinch 510 Sport Fish.

Она оснащена тремя датчиками Panoptix, а к каждому ротатору в лодке прилагается по два экрана, благодаря чему по круговому обзору лодку можно обкидывать на 360 градусов.

Гости выставки могут по "красной дорожке" спуститься к Волге, чтобы провести тест-драйв понравившейся лодки.

А организаторы с удовольствием расскажут о всех особенностях судна.

Выставка стала настоящим семейным праздником, больше всех которому, наверное, были рады мальчишки. Мечта стать капитаном судна сбывается.

Отдохнуть между тест-драйвами лодок посетители могут на садовой мебели, представленной партнерами выставки.