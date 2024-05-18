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Экономика и бизнес

В Самаре проходит самое крупное российское боат-шоу на воде

САМАРА. 18 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 16 по 19 мая в яхт-клубе "Ласточка" каждый желающий может посетить пятую юбилейную выставку Samara Boat Show 2024, на которой свою продукцию представляют отечественные производители яхт, катеров и другой водно-моторной техники. Также посетители здесь могут заказать водное транспортное средство для путешествий по Волге.

Фото: Диана Дисонова

На входе разбегаются глаза от обилия судов. На выставке представлены как представители самарского судостроительного кластера (Victory Boats, VBOATS, Onix Boats, "Авиатор" и др.), так и представители из других регионов (NorthSilver, Searene, Velvette Marine, Nobilis Marine, Bro Boats).

Одним из магнитов на мероприятии стала экспозиция компании Victory Boats. Victory A8 Cabin — лодка премиальной версии. На ней вы не заметите видимых сварных швов, ведь лодка зашпаклевана. Victory A8 Cabin предназначена для активного отдыха и может вмещать восемь человек.

Рядом с ней на выставке — катер Swift Chaser 800 Classic. Организаторы признаются, что эта модель пользуется особенным спросом — ее максимальная обитаемость, мягкий ход, продуманная функциональность не оставляют равнодушными никого.

А внутри катера — комфортабельный гальюн, отопление, каюта для компании.
Пройтись по кабине и примерить на себя роль капитана может каждый.

Конечно, есть здесь и суда попроще: например, гребная лодка судоверфи ВИЗА. 

Не одними судами едины: на выставке представлена и другая водно-моторная техника, например, гидроциклы. RXT-X 325 от компании Sea-Doo — уникальный трехместный аквабайк, которому, по словам организаторов выставки, не существует аналогов в мире.

"Мечта рыбака" — так называют моторную лодку Spinch 510 Sport Fish.

Она оснащена тремя датчиками Panoptix, а к каждому ротатору в лодке прилагается по два экрана, благодаря чему по круговому обзору лодку можно обкидывать на 360 градусов.

Гости выставки могут по "красной дорожке" спуститься к Волге, чтобы провести тест-драйв понравившейся лодки.

А организаторы с удовольствием расскажут о всех особенностях судна.

Выставка стала настоящим семейным праздником, больше всех которому, наверное, были рады мальчишки. Мечта стать капитаном судна сбывается.

Отдохнуть между тест-драйвами лодок посетители могут на садовой мебели, представленной партнерами выставки.

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