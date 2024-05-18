Danone продала бизнес в России "Вамин Р"

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Французская Danone сообщила, что завершила сделку по продаже своего бизнеса в России компании "Вамин Р", принадлежащей "Вамин Татарстан". Об этом сообщает rbc.ru.

В марте Danone заявила, что получила разрешение на проведение сделки от российских регулирующих органов. Сумма сделки может составлять 17,7 млрд рублей.

ООО "Вамин Р" было зарегистрировано 25 сентября 2023 года. Его владельцами являются "Вамин Татарстан" (99%) и Руслан Алисултанов (1%). Бенефициар — Минтимер Мингазов.

Danone объявила о начале процесса передачи бизнеса в России в октябре 2022 года. До этого компания исключала уход с российского рынка. В июле 2023 г. доли иностранных компаний в российской "дочке" Danone перешли под временное управление Росимущества. После этого "Данон Россия" возглавил зампредседателя правительства Чечни и министр сельского хозяйства республики Якуб Закриев, который приходится племянником чеченскому главе Рамзану Кадырову.

В конце того же месяца Danone сообщила о списании российского бизнеса со своего баланса. Сумма обесцененных средств составила примерно €200 млн, еще примерно в €500 млн оценивается неденежная разница из-за пересчета курса рубля к евро.

В марте 2024 г. Путин отменил решение о передаче Росимуществу доли иностранных инвесторов в российском бизнесе Danone. В Кремле это объяснили "целесообразностью".

Директор недавно созданной и принадлежащей "Вамину" компании Айрат Мухамадеев сообщил, что она согласилась заплатить 17,7 млрд руб. ($191,5 млн) за получение контроля над российским бизнесом Danone. Причем 7,7 млрд руб. из них пойдут на обслуживание долга в российском бизнесе, остальное — на оплату доли Danone в компании.

Мухамадеев заявил, что цена сделки представляет собой 56-процентную скидку к рыночной стоимости бизнеса, согласно независимой оценке, приведенной компанией. Он отметил, что для обеспечения непрерывности своего бывшего российского бизнеса Danone согласилась оказывать поддержку до конца июля следующего года, поскольку Health & Nutrition продолжает локализацию производства некоторых ингредиентов, чтобы сохранить "высокое качество продукции, к которому привыкли российские потребители".