В ДТП с арендным автомобилем в Самаре пострадали две женщины

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В субботу, 18 мая, в 17:10 в районе дома № 9А по ул. Народной 37-летний водитель Hyundai Solaris допустил столкновение с автомобилем Toyota RAV4, двигавшегося в попутном направлении, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области