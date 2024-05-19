В ДТП с арендным автомобилем в Самаре пострадали две женщины

В субботу, 18 мая, в 17:10 в районе дома № 9А по ул. Народной 37-летний водитель Hyundai Solaris допустил столкновение с автомобилем Toyota RAV4, двигавшегося в попутном направлении, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
25-летняя женщина-пассажир из Toyota госпитализирована. Пассажирке из Hyundai Solaris рекомендовано амбулаторное лечение.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!