Женщина на Lada Granta перевернулась в кювет в Безенчукском районе

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В Безенчукском районе в субботу, 18 мая, в 7:55 38-летняя женщина за рулем ВАЗ-11183 на 112 км дороги "Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград" не справилась с рулевым управлением и допустила съезд в левый кювет по ходу движения, с последующим опрокидыванием автомобиля.

Фото: ГУ МВД по Самарской области