В Тольятти из Волги достали тело мужчины

В воскресенье, 19 мая, спасатели Центра гражданской защиты Тольятти извлекли погибшего мужчину из Волги, сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.
ЧП произошло в Автозаводском районе.
Личность погибшего и обстоятельства случившегося устанавливаются.
В воскресенье, 19 мая, спасатели Центра гражданской защиты Тольятти извлекли погибшего мужчину из Волги, сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.
ЧП произошло в Автозаводском районе.
Личность погибшего и обстоятельства случившегося устанавливаются.
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Последние комментарии
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
Я видела это был не пожар, а взрыв
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
На лицо чья-то заинтересованность в этом деле. Ничего святого нет, через детей действуют, силовиков привлекли. Бедняжка газелист с огнестрельным оружием пострадал от рук шестнадцатилетнего подростка...Абсурд и показатель чистоплотности некоторых сотрудников правоохранительных органов.