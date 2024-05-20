В Самаре ребенок на самокате попал под машину на переходе у Крымской площади

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В воскресенье, 19 мая, в 18:27 37-летняя водитель, ехавшая по ул. Урицкого, напротив дома № 5 сбила 11-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на самокате. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.