В Самаре ребенок на самокате попал под машину на переходе у Крымской площади

В воскресенье, 19 мая, в 18:27 37-летняя водитель, ехавшая по ул. Урицкого, напротив дома № 5 сбила 11-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на самокате. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По данным полицейских, в результате ДТП ребенок пострадал и был госпитализирован в одну из городских больниц.
Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!