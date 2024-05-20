С 7 июня из Самары стартуют рейсы в Алматы

В расписании международного аэропорта Курумоч вновь появились рейсы в Алматы. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

На данном направления рейсы будут осуществляться с 7 июня по пятницам. Их осуществляет авиакомпания Red Wings. Вылет из Самары — в 11.40, прибытие в Алматы — в 16.05. Вылет рейса из Алматы запланирован на 17.05, посадка в аэропорту Курумоч — в 19.40.

Полеты будут выполняться на Sukhoi Superjet, продолжительность полета — 3 часа 30 минут.