В Самаре проходит цикл лекций и практических семинаров в рамках проекта "Общественная позиция"

Общественная палата Самарской области совместно с Центром управления регионом реализует проект "Общественная Позиция", в рамках которого запланирована серия лекций и практических семинаров, направленных на увеличение присутствия членов Общественных палат муниципальных образований и лидеров общественного мнения в социальных сетях.

Участники проекта смогут повысить уровень своих компетенций для работы в социальных сетях и обсудят ключевые вопросы: актуальность аккаунта, представленность в социальных сетях, качество контента, контентная политика, периодичность и количественные показатели личного аккаунта.

Сегодня соцсети — это отдельная медиаплатформа, мощный инструмент формирования общественного мнения. Инициативы и проекты, нашедшие отражение на личных интернет-страницах, привлекают внимание аудитории и позволяют кратно увеличивать количество людей, вовлеченных в их реализацию.

"Присутствие в социальных сетях представителей общественных организаций, вузовской молодежи и людей, имеющих активную жизненную позицию, позволит расширить информационный контент, посвященный Самарской области, станет точкой формирования новых туристических маршрутов по региону, что в целом положительно повлияет на инвестиционную привлекательность Самарской области", — отмечает руководитель проекта "Общественная Позиция" Павел Покровский.

Ключевое мероприятие проекта состоится 23 мая в 11:00 на площадке Общественного центра Сбера (ул. Чапаевская, 208).