ПСБ в Самаре присоединился к всероссийской акции "Монетная неделя"

ПСБ в Самаре принимает участие во всероссийской акции "Монетная неделя" Банка России, которая проходит с 20 мая по 2 июня 2024 года.

В период проведения акции в офисах ПСБ, расположенных в Самарской области, можно без комиссии и ограничений по сумме обменять монеты на бумажные деньги, в том числе сторублевые банкноты нового образца и юбилейную десятирублевую монету "САМАРА" — Город трудовой доблести". Клиентам ПСБ сумма сданных монет также может быть зачислена на банковский счет или карту.

К обмену принимается любая рассортированная по номиналу мелочь, выпущенная начиная с 1997 года, в том числе потемневшие, окисленные, погнутые, поцарапанные или просверленные денежные знаки, соответствующие требованиям Указания Банка России N 1778-У.

"Большая часть металлических денег оседает в копилках и кошельках граждан, которые потом просто не знают, что с ней делать. При этом монеты продолжают оставаться важным для экономики средством расчета, выполняя функцию размена. Акция "Монетная неделя", которую ПСБ поддерживает на регулярной основе, позволит вернуть в оборот, скопившуюся у населения мелочь", — отметил региональный директор ПСБ в Самаре Виталий Белоцкий.

На сегодняшний день, по данным ЦБ РФ, в обращении находится свыше 72 миллиардов монет. На каждого гражданина приходится в среднем 500 штук (около 850 рублей), или 1,5 кг монет. В 2023 году в течение акции "Монетная неделя" удалось собрать 20 миллионов монет массой 87 тонн на сумму около 83 миллионов рублей.

В Самарской области обменять монеты можно в офисах ПСБ по адресам: