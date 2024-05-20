Александр Бастрыкин поручил доложить о конфликте мигрантов и семьи участника СВО в Самарской области

Председателю Следственного комитета РФ потребовал доклад о конфликте семьи участника СВО и мигрантов.
Ранее в соцсетях появилась информация о том, что уроженцы Средней Азии угрожают семье участника СВО из-за дорожного конфликта с отцом его жены. Якобы мигранты ведут себя вызывающе и держат в страхе местных жителей.
СУ СК РФ по Самарской области начало проверку в связи с этим.
Последние комментарии
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
Я видела это был не пожар, а взрыв
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
На лицо чья-то заинтересованность в этом деле. Ничего святого нет, через детей действуют, силовиков привлекли. Бедняжка газелист с огнестрельным оружием пострадал от рук шестнадцатилетнего подростка...Абсурд и показатель чистоплотности некоторых сотрудников правоохранительных органов.