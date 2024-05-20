16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Под Тольятти задержали курьеров с 7 кг "синтетики", предназначенных для Ессентуков В Самаре помощника нотариуса обвиняют в "раздаривании" имущества покойника Александр Бастрыкин поручил доложить о конфликте мигрантов и семьи участника СВО в Самарской области "Болен и семейный": арестованный за взятку 3 млн депутат из Самарской области просится домой В Самаре ребенок на самокате попал под машину на переходе у Крымской площади

Происшествия

Александр Бастрыкин поручил доложить о конфликте мигрантов и семьи участника СВО в Самарской области

САМАРА. 20 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 200
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Председателю Следственного комитета РФ потребовал доклад о конфликте семьи участника СВО и мигрантов.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что уроженцы Средней Азии угрожают семье участника СВО из-за дорожного конфликта с отцом его жены. Якобы мигранты ведут себя вызывающе и держат в страхе местных жителей.

СУ СК РФ по Самарской области начало проверку в связи с этим.

Что, на Ваш взгляд, является основной причиной возникновения ДТП?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Вячеслав Гусев 13 мая 2024 02:30 "Зиговавшего" в День Победы подростка доставили в полицию

И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.

Владимир Петрушин 11 мая 2024 10:01 Самарец по совету мошенника инвестировал миллион рублей в никуда

Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁

Ксюшка Продан 13 апреля 2024 05:48 В Самаре сгорела подстанция на Мехзаводе

Я видела это был не пожар, а взрыв

Лют Brz 23 марта 2024 18:52 Один из подозреваемых в теракте в "Крокусе" получал паспорт в Самарской области

то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...

ольга евсеева 06 марта 2024 19:52 "Вывели в коридор и напугали": жительница Новокуйбышевска добивается защиты сына от "разборок"

На лицо чья-то заинтересованность в этом деле. Ничего святого нет, через детей действуют, силовиков привлекли. Бедняжка газелист с огнестрельным оружием пострадал от рук шестнадцатилетнего подростка...Абсурд и показатель чистоплотности некоторых сотрудников правоохранительных органов.

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2