Александр Бастрыкин поручил доложить о конфликте мигрантов и семьи участника СВО в Самарской области

Председателю Следственного комитета РФ потребовал доклад о конфликте семьи участника СВО и мигрантов.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что уроженцы Средней Азии угрожают семье участника СВО из-за дорожного конфликта с отцом его жены. Якобы мигранты ведут себя вызывающе и держат в страхе местных жителей.

СУ СК РФ по Самарской области начало проверку в связи с этим.