В Самаре стартовал прием заявлений на бесплатные проездные школьникам из многодетных семей

На социальном портале suprema63.ru открылся прием заявлений на оформление социальных карт для бесплатного проезда школьникам из многодетных семей.

Для получения льготы потребуется заявление о выдаче социальной карты ребенку, обучающемуся в общеобразовательной организации, а также перечень документов, которые заявитель должен предоставить самостоятельно.

Это паспорт (или иной документ, удостоверяющий личность), документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства, разрешение на временное проживание, вид на жительство, а также иные документы, предусмотренные федеральным законом или признаваемые в соответствии с международным договором РФ в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства в РФ, — для лиц без гражданства.

Также на сайте приведен перечень документов, необходимых для предоставления льготы, которые запрашиваются предоставляющей организацией (если заявитель не предоставил эти документы самостоятельно): сведения о ненахождении ребенка (детей) на полном государственном обеспечении (запрашиваются в рамках межведомственного взаимодействия в организациях, в которых дети находятся на полном государственном обеспечении); сведения о получении ребенком общего образования либо об обучении по очной форме ребенка до 23 лет; сведения о регистрации по месту жительства (либо по месту пребывания) на территории Самарской области запрашиваемые в органах внутренних дел;

сведения о рождении ребенка (детей) и наличии у них гражданства РФ - запрашиваются в ФНС; сведения об отсутствии факта лишения (ограничения) родительских прав, отобрания ребенка при непосредственной угрозе его жизни или здоровью на дату обращения — запрашиваются в Фонде пенсионного и социального страхования Российской Федерации; сведения об установлении над ребенком опеки (попечительства) — запрашиваются в ПФР; фотография.

Со списком организаций (адреса и телефоны), предоставляющих льготу, можно ознакомиться здесь.