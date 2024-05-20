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В Самаре стартовал прием заявлений на бесплатные проездные школьникам из многодетных семей

САМАРА. 20 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На социальном портале suprema63.ru открылся прием заявлений на оформление социальных карт для бесплатного проезда школьникам из многодетных семей.

Для получения льготы потребуется заявление о выдаче социальной карты ребенку, обучающемуся в общеобразовательной организации, а также перечень документов, которые заявитель должен предоставить самостоятельно.

Это паспорт (или иной документ, удостоверяющий личность), документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства, разрешение на временное проживание, вид на жительство, а также иные документы, предусмотренные федеральным законом или признаваемые в соответствии с международным договором РФ в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства в РФ, — для лиц без гражданства.

Также на сайте приведен перечень документов, необходимых для предоставления льготы, которые запрашиваются предоставляющей организацией (если заявитель не предоставил эти документы самостоятельно): сведения о ненахождении ребенка (детей) на полном государственном обеспечении (запрашиваются в рамках межведомственного взаимодействия в организациях, в которых дети находятся на полном государственном обеспечении); сведения о получении ребенком общего образования либо об обучении по очной форме ребенка до 23 лет; сведения о регистрации по месту жительства (либо по месту пребывания) на территории Самарской области запрашиваемые в органах внутренних дел;
сведения о рождении ребенка (детей) и наличии у них гражданства РФ - запрашиваются в ФНС; сведения об отсутствии факта лишения (ограничения) родительских прав, отобрания ребенка при непосредственной угрозе его жизни или здоровью на дату обращения — запрашиваются в Фонде пенсионного и социального страхования Российской Федерации; сведения об установлении над ребенком опеки (попечительства) — запрашиваются в ПФР; фотография.

Со списком организаций (адреса и телефоны), предоставляющих льготу, можно ознакомиться здесь.

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