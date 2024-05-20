"Росгосстрах" в Самарской области выплатил пострадавшим от паводка более 15 млн рублей

Самарский филиал "Росгосстраха" завершает выплаты страхового возмещения своим клиентам, жилье и домашнее имущество которых были повреждены сильным паводком. Всего в филиал поступило более 160 заявлений от страхователей, чьи дома попали в зону подтопления в апреле. В связи с масштабами последствий стихии — а паводком были охвачены 16 районов — Самарская область была включена страховщиком в число 13 регионов, где событию был присвоен статус "массовый убыток", и урегулирование проходило по упрощенной процедуре с предоставлением минимального пакета документов, чтобы пострадавшие оперативно получили причитающиеся им по договору выплаты.
Как отмечает директор Самарского филиала "Росгосстраха" Александр Фролов, за более чем 100 лет работы в компании накоплен большой опыт реагирования даже на самые масштабные страховые события. В таких случаях и в региональных подразделениях, и в центральном офисе страховой компании включаются специальные алгоритмы действий, позволяющие оперативно прийти на помощь пострадавшим, буквально первыми после спасателей. Агенты и сотрудники обзванивают клиентов, чтобы выяснить объем повреждений, поддерживают пострадавших, консультируют по порядку подачи заявления на выплату. Как только "большая вода" отступает, эксперты выезжают для осмотра и оценки ущерба застрахованным строениям, при необходимости для обработки документации от пострадавших выделяются дополнительные сотрудники. Все это позволяет начать выплаты буквально в считанные дни после получения заявления от клиента.
"Мы понимаем, как важно нашим страхователям быстро получить выплату и начать ремонт поврежденного жилья или купить утраченное домашнее имущество. Собственно, именно ради того, чтобы в сложную минуту не пришлось думать о том, где срочно взять деньги на ремонт, люди и заключают договор страхования, — говорит Александр Фролов. — Мы уже не раз делом доказывали, что "Росгосстрах" в полной мере выполняет взятые на себя обязательства. В этом году в этом могли убедиться страхователи не только в нашей области, но и в Оренбуржье, Мордовии, Татарстане, Алтайском крае, Курганской области и в других регионах, столкнувшихся с масштабными подтоплениями".
Директор Самарского филиала "Росгосстраха" рассказал, что средняя выплата пострадавшим от паводка в регионе составила 117,4 тыс. рублей. Самый большие выплаты — 676 тыс. рублей клиенту из Пестравского района, 475 тыс. рублей — клиенту из Волжского района и по 440 тыс. рублей клиентам из Большеглушицкого и Большечерниговского районов. Осмотры пострадавшего имущества проводятся максимально оперативно после схода воды, выплата страхового возмещения производится в течение 3 рабочих дней после осмотра.
В "Росгосстрахе" напоминают, что заявить о страховом событии и проконсультироваться можно, обратившись к агенту компании, а также позвонив в Единый контакт-центр по телефонам 0530 (для звонков с мобильных) или 8-800-200-99-77 (бесплатный звонок по России). Также страхователи могут воспользоваться специальным разделом на официальном сайте компании www.RGS.ru.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.