"Росгосстрах" в Самарской области выплатил пострадавшим от паводка более 15 млн рублей

Самарский филиал "Росгосстраха" завершает выплаты страхового возмещения своим клиентам, жилье и домашнее имущество которых были повреждены сильным паводком. Всего в филиал поступило более 160 заявлений от страхователей, чьи дома попали в зону подтопления в апреле. В связи с масштабами последствий стихии — а паводком были охвачены 16 районов — Самарская область была включена страховщиком в число 13 регионов, где событию был присвоен статус "массовый убыток", и урегулирование проходило по упрощенной процедуре с предоставлением минимального пакета документов, чтобы пострадавшие оперативно получили причитающиеся им по договору выплаты.

Как отмечает директор Самарского филиала "Росгосстраха" Александр Фролов, за более чем 100 лет работы в компании накоплен большой опыт реагирования даже на самые масштабные страховые события. В таких случаях и в региональных подразделениях, и в центральном офисе страховой компании включаются специальные алгоритмы действий, позволяющие оперативно прийти на помощь пострадавшим, буквально первыми после спасателей. Агенты и сотрудники обзванивают клиентов, чтобы выяснить объем повреждений, поддерживают пострадавших, консультируют по порядку подачи заявления на выплату. Как только "большая вода" отступает, эксперты выезжают для осмотра и оценки ущерба застрахованным строениям, при необходимости для обработки документации от пострадавших выделяются дополнительные сотрудники. Все это позволяет начать выплаты буквально в считанные дни после получения заявления от клиента.

"Мы понимаем, как важно нашим страхователям быстро получить выплату и начать ремонт поврежденного жилья или купить утраченное домашнее имущество. Собственно, именно ради того, чтобы в сложную минуту не пришлось думать о том, где срочно взять деньги на ремонт, люди и заключают договор страхования, — говорит Александр Фролов. — Мы уже не раз делом доказывали, что "Росгосстрах" в полной мере выполняет взятые на себя обязательства. В этом году в этом могли убедиться страхователи не только в нашей области, но и в Оренбуржье, Мордовии, Татарстане, Алтайском крае, Курганской области и в других регионах, столкнувшихся с масштабными подтоплениями".

Директор Самарского филиала "Росгосстраха" рассказал, что средняя выплата пострадавшим от паводка в регионе составила 117,4 тыс. рублей. Самый большие выплаты — 676 тыс. рублей клиенту из Пестравского района, 475 тыс. рублей — клиенту из Волжского района и по 440 тыс. рублей клиентам из Большеглушицкого и Большечерниговского районов. Осмотры пострадавшего имущества проводятся максимально оперативно после схода воды, выплата страхового возмещения производится в течение 3 рабочих дней после осмотра.

В "Росгосстрахе" напоминают, что заявить о страховом событии и проконсультироваться можно, обратившись к агенту компании, а также позвонив в Единый контакт-центр по телефонам 0530 (для звонков с мобильных) или 8-800-200-99-77 (бесплатный звонок по России). Также страхователи могут воспользоваться специальным разделом на официальном сайте компании www.RGS.ru.