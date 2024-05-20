Стало известно, где отключат свет с 21 по 24 мая

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

21.05.2024 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Подгоры (ул. Кавалеров Славы д. 1-103, ул. Ленинская д. 1г, 1е);

21.05.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

мкр. Александровское поле (ул. Молодогвардейская д. 24-41, ул. Новая д. 1-24, ул. Полтавская д. 1-25 (нечётная сторона), ул. Пугачёва д. 26-42 (чётная сторона), 47-63 (нечётная сторона), ул. Ульянова д. 1-20, ул. Фрунзе д. 59-73 (чётная сторона), ул. Чапаева д. 25-42, СНТ "Медик");

21.05.2024 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Безенчукский район:

пгт. Осинки (ул. Тельмана, ул. Полевая, ул. Куйбышева, ул. Нефтяников, ул. Л. Толстого, ул. Лесная, ул. Специалистов, ул. Степная, ул. Рабочая, ул. Ленина, ул. Молодежная);

г. о. Новокуйбышевск:

с. Горки (ул. Куйбышева, ул. Чапаева, ул. Ленина, ул. Кирова, ул. Набережная, ул. Дорожная

п. Шмидта, ул. Центральная, ул. Школьная);

д. Малое Томылово (ул. Ленинградская, ул. Набережная, ул. Захарченко, ул. Ленина, ул. Советская, ул. Железнодорожная);

22.05.2024 года с 08-00 до 15-00 (местного времени):

г. о. Чапаевск

г. Чапаевск (ул. Крымская, ул. Пл. Люпаева);

22.05.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Тимяшево

22.05.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Емелькино

22.05.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

мкр. Александровское поле (ул. Бородинская д. 41-63 (нечетная сторона), д. 44-66 (четная сторона), ул. Полтавская д. 44-54(четная сторона), ул. Пугачева д. 82-86 (четная сторона), ул. Сызранская д. 26-30 (четная сторона), д. 27-31 (нечетная сторона), ул. Ульянова д. 60-68 (четная сторона), д. 73-81(нечетная сторона), ул. Чернышевского д. 63-67(нечетная сторона), ул. Южная д. 40-64 (четная сторона), д. 39-71 (нечетная сторона));

23.05.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Салейкино

23.05.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Старое Афонькино

23.05.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

д. подлесная Андреевка

23.05.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

д. Светлая Поляна

23.05.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Туарма

23.05.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

д. Баландаево (ул. Молодежная, ул. Пушкина)

23.05.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Верхнее Санчелеево (ул. Чапаева, ул. Луговая, ул. Макарова, ул. Вечканова, ул. Полевая, ул. Мира, ул. Ведяшева, ул. Советская, ул. Заречная, Больница, Почта, Администрация, д/сад, школа, церковь);

24.05.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

д. Светлая Поляна

24.05.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Салейкино

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.