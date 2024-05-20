Стало известно, где отключат свет с 21 по 24 мая

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:
21.05.2024 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Волжский район:
с. Подгоры (ул. Кавалеров Славы д. 1-103, ул. Ленинская д. 1г, 1е);
21.05.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Ставропольский район:
мкр. Александровское поле (ул. Молодогвардейская д. 24-41, ул. Новая д. 1-24, ул. Полтавская д. 1-25 (нечётная сторона), ул. Пугачёва д. 26-42 (чётная сторона), 47-63 (нечётная сторона), ул. Ульянова д. 1-20, ул. Фрунзе д. 59-73 (чётная сторона), ул. Чапаева д. 25-42, СНТ "Медик");
21.05.2024 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):
Безенчукский район:
пгт. Осинки (ул. Тельмана, ул. Полевая, ул. Куйбышева, ул. Нефтяников, ул. Л. Толстого, ул. Лесная, ул. Специалистов, ул. Степная, ул. Рабочая, ул. Ленина, ул. Молодежная);
г. о. Новокуйбышевск:
с. Горки (ул. Куйбышева, ул. Чапаева, ул. Ленина, ул. Кирова, ул. Набережная, ул. Дорожная
п. Шмидта, ул. Центральная, ул. Школьная);
д. Малое Томылово (ул. Ленинградская, ул. Набережная, ул. Захарченко, ул. Ленина, ул. Советская, ул. Железнодорожная);
22.05.2024 года с 08-00 до 15-00 (местного времени):
г. о. Чапаевск
г. Чапаевск (ул. Крымская, ул. Пл. Люпаева);
22.05.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Шенталинский район:
с. Тимяшево
22.05.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Шенталинский район:
с. Емелькино
22.05.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Ставропольский район:
мкр. Александровское поле (ул. Бородинская д. 41-63 (нечетная сторона), д. 44-66 (четная сторона), ул. Полтавская д. 44-54(четная сторона), ул. Пугачева д. 82-86 (четная сторона), ул. Сызранская д. 26-30 (четная сторона), д. 27-31 (нечетная сторона), ул. Ульянова д. 60-68 (четная сторона), д. 73-81(нечетная сторона), ул. Чернышевского д. 63-67(нечетная сторона), ул. Южная д. 40-64 (четная сторона), д. 39-71 (нечетная сторона));
23.05.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Шенталинский район:
с. Салейкино
23.05.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Шенталинский район:
с. Старое Афонькино
23.05.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Шенталинский район:
д. подлесная Андреевка
23.05.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Шенталинский район:
д. Светлая Поляна
23.05.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Шенталинский район:
с. Туарма
23.05.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Шенталинский район:
д. Баландаево (ул. Молодежная, ул. Пушкина)
23.05.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Верхнее Санчелеево (ул. Чапаева, ул. Луговая, ул. Макарова, ул. Вечканова, ул. Полевая, ул. Мира, ул. Ведяшева, ул. Советская, ул. Заречная, Больница, Почта, Администрация, д/сад, школа, церковь);
24.05.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Шенталинский район:
д. Светлая Поляна
24.05.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Шенталинский район:
с. Салейкино
В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.
Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.
Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.
Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.
Последние комментарии
А все же аудит надо провести.
Аукцион по продаже 50% ООО "ГЭС-2" перенесен на 19 сентября
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Ну почему журналисты ВСЕГДА... повторюсь ВСЕГДА когда пишут об электростанциях вместо фотографий фотоэлектрических станций (которые производят электроэнергию от энергии Солнца) тулят фотографии тепловых (которые нагревают теплоноситель)
СД ОАО "СамараЭнерго" одобрил привлечение денежных средств у ОАО "Газпромбанк" (проверяйте информацию которую печатаете). По условиям договора ставка составит не более ** % годовых.