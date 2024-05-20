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ДТП Происшествия

В Самарской области наградили лучших юных инспекторов дорожного движения

САМАРА. 20 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области, министерство образования Самарской области, представители проекта "Безопасные дороги" партии "Единая Россия" провели областной конкурс-фестиваль юных инспекторов движения "Безопасное колесо".

Фото: пресс-служба "Единой России"

Подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса юных инспекторов движения "Безопасное колесо - 2024". Побороться за звание сильнейших ЮИДовцев приехали школьники в возрасте 10-12 лет в составе 20 команд со всех уголков губернии.

Состязания проходили в несколько этапов. Конкурсантам предстояло показать знание правил дорожного движения в теории и закрепить их на практике. Ребята продемонстрировали умение фигурного вождения велосипеда, показали знание действий регулировщика в "автогородке", продемонстрировали навыки оказания первой помощи и приняли участие в творческом конкурсе.

Результаты соревнований и поздравления всем участников финала объявили почетные гости конкурса - координатор проекта "Безопасные дороги" партии "Единая Россия" Алексей Степанов, заместитель начальника управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области Игорь Бобров, начальник О МВД России по Ставропольскому району Вячеслав Тараканов, начальник отдела Госавтоинспекции Ставропольского района Александр Ефанов,.

По сумме набранных баллов в общекомандном зачете места распределились следующим образом:

первое место - ГБОУ ООШ с. Зеленовка (Ставропольский район),

второе место - ГБОУ СОШ  №9 (Жигулевск),

третье место - МБОУ ДО "Планета" (Тольятти).

Почетные гости мероприятия вручили призы победителям и лауреатам конкурса. Координатор партийного проекта "Безопасные дороги" Алексей Степанов отметил - ребята продемонстрировали высокий уровень знаний правил поведения на дороге, хорошие навыки оказания первой помощи. Он подчеркнул, что полученные навыки будут полезны как самим участникам, так и их сверстникам, а также родителям.
Команда из с. Зеленовка Ставропольского района, занявшая первое место в областном конкурсе, представит Самарскую область на Всероссийском конкурсе "Безопасное колесо".

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