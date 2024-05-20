В Самаре прошел гала-концерт фестиваля студенческого творчества "Веснушка"

В Самаре состоялся гала-концерт фестиваля "Веснушка-2024", который завершил череду концертных программ средних профессиональных образовательных организаций. На нем показали самые яркие творческие номера и назвали победителей.
"В этом году "Веснушка" отмечает свое 20-летие. Самарская область - один из первых регионов, который стал проводить творческий фестиваль для студентов средних профессиональных образовательных организаций. За эти годы в фестивале приняли участие более 35 тыс. студентов, каждый из которых стал частью большое творческого студенческого сообщества", - рассказала врио министра молодежной политики Самарской области Маргарита Переплетчикова.
С 19 марта по 17 апреля прошло более 30 концертных программ, а также конкурсный день по трем направлениям фестиваля: "Танцевальное", "Вокальное и инструментальное", "Театральное и оригинальный жанр". Кроме того, для студентов проводились Творческие лаборатории по направлениям "Медиа", "Видео" и "АРТ". Всего в 2024 г. в фестивале приняли участие более чем 2 тыс. молодых людей из 71 колледжа Самарской области.
"Мы рады, что количество желающих принять участие в фестивале и продемонстрировать свой талант с каждым годом растет. С 2022 г. "Веснушка" служит региональным этапом Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна" профессиональных образовательных организаций, а это значит, что студенты колледжей и техникумов могут продемонстрировать свои таланты и на всероссийском уровне. В прошлом году студенты региона привезли 13 лауреатств разной степени и два специальных приза, а региональная программа заняла III место. В этом году мы ждем еще больше наград", - поделилась руководитель проекта Наталья Останина.
Гала-концерт "Веснушки" объединил 20 лучших номеров, которые были выбраны из 536 представленных за все время фестиваля. По итогам фестиваля лауреатами стали 242 творческих номера.
Обладателями Гран-при стали Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна (Лига А) и факультет профессионального образования ПВГУС (Лига Б).
Лучшие номера и творческие работы фестиваля 2024 г. получат возможность войти в состав самарской делегации и представить регион на XXXII (III) Всероссийском фестивале "Российская студенческая весна" для студентов профессиональных образовательных организаций, который в этом году пройдет в Ставрополе.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.