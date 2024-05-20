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В Самаре прошел гала-концерт фестиваля студенческого творчества "Веснушка"

САМАРА. 20 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре состоялся гала-концерт фестиваля "Веснушка-2024", который завершил череду концертных программ средних профессиональных образовательных организаций. На нем показали самые яркие творческие номера и назвали победителей.

Фото: пресс-служба Самарского Дома молодежи

"В этом году "Веснушка" отмечает свое 20-летие. Самарская область - один из первых регионов, который стал проводить творческий фестиваль для студентов средних профессиональных образовательных организаций. За эти годы в фестивале приняли участие более 35 тыс. студентов, каждый из которых стал частью большое творческого студенческого сообщества", - рассказала врио министра молодежной политики Самарской области Маргарита Переплетчикова.

С 19 марта по 17 апреля прошло более 30 концертных программ, а также конкурсный день по трем направлениям фестиваля: "Танцевальное", "Вокальное и инструментальное", "Театральное и оригинальный жанр". Кроме того, для студентов проводились Творческие лаборатории по направлениям "Медиа", "Видео" и "АРТ". Всего в 2024 г. в фестивале приняли участие более чем 2 тыс. молодых людей из 71 колледжа Самарской области.

"Мы рады, что количество желающих принять участие в фестивале и продемонстрировать свой талант с каждым годом растет. С 2022 г. "Веснушка" служит региональным этапом Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна" профессиональных образовательных организаций, а это значит, что студенты колледжей и техникумов могут продемонстрировать свои таланты и на всероссийском уровне. В прошлом году студенты региона привезли 13 лауреатств разной степени и два специальных приза, а региональная программа заняла III место. В этом году мы ждем еще больше наград", - поделилась руководитель проекта Наталья Останина.

Гала-концерт "Веснушки" объединил 20 лучших номеров, которые были выбраны из 536 представленных за все время фестиваля. По итогам фестиваля лауреатами стали 242 творческих номера.

Обладателями Гран-при стали Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна (Лига А) и факультет профессионального образования ПВГУС (Лига Б).

Лучшие номера и творческие работы фестиваля 2024 г. получат возможность войти в состав самарской делегации и представить регион на XXXII (III) Всероссийском фестивале "Российская студенческая весна" для студентов профессиональных образовательных организаций, который в этом году пройдет в Ставрополе.

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