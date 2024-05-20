НОВИКОМ принимает участие в "Монетной неделе"

20 мая стартует всероссийская акция "Монетная неделя". В ее рамках граждане могут обменять монеты Банка России на банкноты без комиссии или перечислить сумму сдаваемых монет на свои счета. НОВИКОМ также присоединился к этой инициативе. Акция в банке продлится до 31 мая.
По правилам акции "Монетная неделя" любой человек может обменять монеты Банка России, находящиеся в обращении в настоящее время, выпущенные начиная с 1997 года. Обмен производится на банкноты и памятные монеты (при их наличии). Помимо этого, клиенты банка могут перечислить сумму сдаваемых монет на свой счет в НОВИКОМе.
Совершить обмен в рамках акции можно в московских офисах НОВИКОМа, а также в дополнительных офисах в Казани и Нижнем Новгороде. Для заполнения заявления на обмен необходимо иметь при себе паспорт. Количество сдаваемых монет не ограничено.
Заблаговременная сортировка монет по номиналу уменьшит время их обмена.
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