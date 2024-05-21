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Происшествия

Женщина и ребенок отравились угарным газом в квартире жилого дома в Самаре

САМАРА. 21 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 20 мая, в 6:27 в ГУ МЧС России по Самарской области поступило сообщение об отравлении угарным газом в квартире многоквартирного жилого дома в Кировском районе, об этом сообщили в пресс-службе Управления.

По данным ведомства, в результате происшествия пострадала 48-летняя женщина, которую госпитализировали, и восьмилетний мальчик, ему назначено амбулаторное лечение.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Предварительной причиной происшествия в ГУ МЧС России по Самарской области называют нарушение правил эксплуатации газового оборудования.

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