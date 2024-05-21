Женщина и ребенок отравились угарным газом в квартире жилого дома в Самаре

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В понедельник, 20 мая, в 6:27 в ГУ МЧС России по Самарской области поступило сообщение об отравлении угарным газом в квартире многоквартирного жилого дома в Кировском районе, об этом сообщили в пресс-службе Управления.