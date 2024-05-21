Женщина и ребенок отравились угарным газом в квартире жилого дома в Самаре

В понедельник, 20 мая, в 6:27 в ГУ МЧС России по Самарской области поступило сообщение об отравлении угарным газом в квартире многоквартирного жилого дома в Кировском районе, об этом сообщили в пресс-службе Управления.
По данным ведомства, в результате происшествия пострадала 48-летняя женщина, которую госпитализировали, и восьмилетний мальчик, ему назначено амбулаторное лечение.
Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Предварительной причиной происшествия в ГУ МЧС России по Самарской области называют нарушение правил эксплуатации газового оборудования.
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И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
Я видела это был не пожар, а взрыв
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
На лицо чья-то заинтересованность в этом деле. Ничего святого нет, через детей действуют, силовиков привлекли. Бедняжка газелист с огнестрельным оружием пострадал от рук шестнадцатилетнего подростка...Абсурд и показатель чистоплотности некоторых сотрудников правоохранительных органов.