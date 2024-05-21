В Самаре откроются шесть сезонных ярмарок

В понедельник, 20 мая, в администрации Самары прошло еженедельное совещание под руководством главы города Елены Лапушкиной. Одна из главных тем прошедшей встречи – работа круглогодичных и открытие сезонных муниципальных ярмарок.

Напомним, что сейчас в городе действуют 22 всесезонные стационарные площадки.

В этом году на территории города будут открыты шесть сезонных ярмарок. Кроме того, этим летом планируется открыть еще три новых ярмарки со стационарными павильонами на территории Красноглинского, Кировского и Промышленного районов. По следующим адресам: Мира, 6; на пересечении улиц Ташкентской и Стара-Загора; Московского шоссе и Ново-вокзальной.

Благодаря открытию торговых площадок, количество ярмарок увеличится с 22 до 26, а количество торговых мест вырастет до 1176, сообщает пресс-служба мэрии.