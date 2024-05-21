В связи с ремонтом временно отменятся электрички Похвистнево - Абдулино

В связи с проведением ремонтных работ на участке Похвистнево — Абдулино отменяются пригородные поезда, сообщили в Самарской пригородной пассажирской компании.

С 20 по 23 мая отменены составы № 7594 Похвистнево (отпр.13.37) — Абдулино (приб.16.28) и № 7593 Абдулино (отпр.17.13) — Похвистнево (приб.18.06).

С 21 по 24 мая отменяются пригородные поезда № 7591 Абдулино (отпр.08.08) — Похвистнево (приб.09.01).

Время по станции Похвистнево указано по Самарскому времени (мск+1), время по станции Абдулино указано по Оренбургскому времени (мск+2), сообщили в СППК.

Кроме того, в связи с проведением капремонта первого главного пути 25 мая пригородным поездам № 6304/6303 сообщением Пятилетка (отпр.05.48) — Отвага (приб.08.19), № 6332/6331 сообщением Самара (отпр.06.56) — Курумоч (приб.08.22), № 7112/7111 сообщением Самара (отпр.08.10) — Тольятти (приб.10.05) отменяется остановка на ст. "Водинская"