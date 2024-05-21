"На нужды СВО работаем в две-три смены": самарские волонтеры СКСПО – о помощи бойцам

Директор Самарского колледжа сервиса производственного оборудования имени Героя Российской Федерации Е. В. Золотухина Владимир Бодров в интервью Волга Ньюс рассказал, как организована волонтерская работа и помощь бойцам СВО среди студентов и преподавателей.

— Расскажите, как вы пришли к волонтерской деятельности?

— Волонтерская и общественная деятельность в колледже ведется на постоянной основе. На протяжении многих лет мы оказываем помощь физлицам, общественным организациям, помогаем храмам, сотрудничаем с волонтерами, которые помогают бездомным животным. К этой работе подключены все — и педагогический состав, и студенты.

С 2022 года активно помогаем ребятам на СВО. Мы были готовы к этой работе сразу, но не было понимания, через кого и как отправлять посылки. Когда образовалось волонтерское движение САМБАТ, стали работать с ними. Так же отправляем гуманитарную помощь через городскую думу, а также работаем с женами и родственниками тех, кто ушел на СВО.

Кроме того, на базе колледжа мы организовывали встречи с бойцами, которые приезжают из зоны боевых действий, и они тоже формировали запрос. Пока солдаты находились в отпуске, мы работали по списку и вместе с ними отправляли на передовую первоочередные запросы.

Мы занимаемся всеми вопросами, связанными с изготовлением оборудования, оказанием физической, финансовой помощи на протяжении многих месяцев, с октября 2022 года по настоящее время. Буквально на днях отдали очередной заказ — обезболивающее лекарство. Но, в основном, все делаем своими руками.

— С каких изделий начинали и чем помогаете сейчас?

— Начинали с полевых многофункциональных печек. С их помощью можно погреться, приготовить пищу, нагреть около 20 литров воды. В общей сложности мы на сегодня сделали 241 полевую печь.

Также мы делаем переносные сушилки, чтобы ребята, вернувшись с задания, могли постирать и просушить перчатки, носки, белье.

По просьбе бойцов мы разработали чертеж сборных носилок на колесах и стали производить их. Это не стандартный тряпочный вариант. Такие носилки можно тащить, даже если сам можешь только ползти. На них перемещают раненых, а также боеприпасы, продукты, воду.

Затем мы запустили производство саперных кошек, необходимых для определения взрывных устройств, делаем скобы для крепления бревен в блиндажах. Их произвели около 13-15 тысяч, уже сбились со счета. Кроме того, оказывали и продолжаем оказывать медикаментозную, продуктовую помощь, отправляем вещи и защитные средства от грызунов, комаров, клещей.

— База волонтеров наращивалась постепенно? Сколько человек сейчас задействовано в волонтерском движении?

— Все, что я перечислил, сделано или приобретено на средства наших студентов, их родителей, преподавателей, а также на деньги родителей бывших студентов, которые сейчас находятся на СВО. Я работаю в колледже 46 лет, у нас много выпускников. Помогают сотни небезучастных людей. Некоторые дают средства на приобретение материалов, некоторые сразу привозят материал. Сам я приобрел две швейных машинки, на которых мы всю зиму шили для раненных ребят удлиненные сорочки, пеленки и многое другое.

— Можете перевести оказанную помощь в цифры? Сколько отправлено в тоннах или в рублях?

— На сегодняшний день, думаю, потрачено в районе 1,5-2 млн рублей.

— Насколько трудно совмещать должность директора колледжа и волонтерскую миссию?

— Самая эффективная учеба и воспитание — на реальных примерах. Особенно сейчас, потому что практически вся молодежь живет по принципу: "Мне — надо, но от меня ничего не просите". Мы стараемся, чтобы такого не было. Приведу пример: в прошлом году перед Новым годом председатель гордумы Алексей Дегтев собирался в зону СВО везти подарки ребятам. И попросил нас срочно, за пять дней, сделать 40 полевых печей. Мы сделали их за четыре дня. Работали в три бригады с 8:00 и до 23:00. И ребята, студенты, просто пошли и сделали, не возмущаясь. Я их просто собрал и поставил перед фактом, что надо помочь вчерашним студентам и сегодняшним защитникам.

Думаю, любой руководитель должен быть доверительным лицом для воспитанников. И мои студенты мне доверяют. Если я попрошу их работать круглые сутки, и их родители согласятся, они будут работать.

— Сколько студентов задействовано в волонтерской работе?

— В колледже обучается 1384 человека. В волонтерской работе задействована где-то четверть, 25%. Но эта цифра переменная.

— Вы наблюдали в студентах-волонтерах личностный рост? От позиции "Моя хата с краю" до осознания важности общественной работы? И служат ли для них мотивацией "зачеты" автоматом и дополнительные баллы на экзаменах?

— Общественная работа должна оцениваться не зачетами, а благодарностью с той стороны, для которой она оказывается. Мы не ставим никому "автоматы" за социальную нагрузку. Это в корне неправильно. В этой работе должно прозвучать только одно слово — "надо". Студенты это понимают, и когда формулируется очередная задача, без лишних вопросов и эмоций уточняют, сколько требуется времени на выполнение.

Недавно, например, мы собирали средства на генератор, и студенты сбросились стипендиями. Они сами решили это сделать, никто не просил. На эти деньги мы купили три генератора. А в прошлом году восстанавливали и красили три машины за свои средства, после чего отправили их на СВО.

— Печи, носилки, другие изделия, которые запрашивают солдаты, студенты делают своими руками с нуля. Вы смотрите на качество, отбраковываете что-то или сразу все получается?

— Отбраковывать — это не наш случай. Дело в том, что первому встречному я такую работу не доверю. Я знаю, как эти материалы достаются, знаю им цену. Все доводим до фронта.

— То есть, навык заниматься изготовлением того, чем во время учебы не занимались, появился быстро?

— У нас рабочие профессии, которые позволяют делать все, что необходимо. В колледже обучается около 400 сварщиков, около 250 токарей, которые изготавливают приспособления для оружия. В работе участвуют те студенты, которые уже имеют первоначальные навыки и практический опыт в изготовлении подобных вещей. Все это отрабатывалось ранее в учебных мастерских.

— Что требуется для изготовления одной полевой печи?

— Листовой металл, двойка или тройка, в зависимости от того, будет ли печь стационарной или переносной. Для стационарной берется большая толщина металла. Требуется около 1,5 квадратных метров листового металла, четыре петли, труба, ножки, электроды. Для изготовления такого изделия требуется 2 — 2,5 часа времени. Один делает заготовки, второй — сборку и сварку. Себестоимость не считаем. Но от бойцов постоянно получаем отзывы с благодарностью — все работает, все в деле.

— Материальная база колледжа сейчас на 100% используется под нужды СВО?

— У нас есть специальный производственный участок, на котором мы работаем и на фронт, и на предприятия, строительные заводы, а также делаем заказы для физлиц под руководством мастеров производственного обучения. А основные учебные мастерские не загружаем и производственную практику ни в коем случае не срываем.

— Изменились ли за два года запросы из зоны боевых действий?

— Все зависит от направления, от того, в чем нуждается конкретный взвод или рота. Есть много индивидуальных заказов, которые я не могу называть вслух. Что касается позиций, они выросли в объемах. Сами запросы тоже меняются, мы оперативно под них подстраиваемся. Все зависит от боевой обстановки. Сейчас, например, делаем купола для установки электроники, для антенн, выявляющих беспилотники.

— Многие, кто активно задействован в волонтерской работе, констатируют выгорание. Возможно, вы могли бы дать совет, как сохранять надежду и не понижать КПД в течение длительного времени?

— Просто продолжать делать работу и все. Могу сказать, что все зависит от самого организатора. Если он понимает смысл и цели, то никогда не сгорит. Поэтому у меня нет советов. Это общественная деятельность, она не должна выполняться по принуждению. Все — на уровне сознания и подсознания.

Переверните ситуацию: бойцы на передовой под свистом пуль не жалуются на отсутствие моральных сил и усталость. Они молча защищают Родину. И если они там, в зоне СВО, не говорят об этом, ежесекундно рискуя жизнью, то как об этом можем говорить мы — те, кто сидит в тепле, ест трижды в день и ложится спать в теплую постель?

Сколько нужно, столько и будем помогать. И коллектив меня поддержит.