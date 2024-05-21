Жителей Самары приглашают посмотреть на всемирно известный цирк Филатовых

Зрителей ждут: 15 огромных хищников на манеже, медведи на моноциклах, байках и роликах, арктические лайки, пони, голуби, знаменитый медвежий бокс, разноцветные озорные собачки и большое количество экзотических животных — розовые пеликаны, носухи, ламы, верблюды, дикобразы!

А также в программе — воздушные полеты под куполом цирка, шоу иллюзии и волшебства, захватывающее оригинальное "колесо смелости" и суперклоуны.

Художественный руководитель — народная артистка России Татьяна Филатова.

Представление пройдет:

2 июня (воскресенье) в 17:00;

8 июня (суббота) в 17:00;

9 июня (воскресение) в 14:00.

Скидка 20% на цены от 1300₽ и выше. На каждую группу из 15 детей один человек проходит бесплатно. Дети до трех лет проходят бесплатно.