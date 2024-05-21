Алексей Ибаров и Ксения Инютина из Самарской области стали победителями "Лиги Экскурсоводов"

Финал масштабной конкурсной программы "Лига Экскурсоводов" завершился на Международной выставке-форуме "Россия", имена победителей объявили 20 мая. Среди них были и имена жителей Самарской области — Алексея Ибарова и Ксении Инютиной. В финале за звание лучших в 7 номинациях сразились 210 представителей 59 субъектов РФ. Организаторы проекта — Российское общество "Знание", платформа "Россия — страна возможностей" и программа Росмолодежи "Больше, чем путешествие" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
"Конкурс получился масштабным, душевным, ярким, теплым, по-настоящему семейным. Очень символично, что финал проходит на выставке "Россия", где у всех есть возможность прикоснуться к достижениям нашей страны за последние 20 лет. Здесь мы строим экспозиции, проводим экскурсии и показываем то, чем все мы гордимся. У Общества "Знание" всегда есть задача, чтобы, выйдя с экскурсии, человек почувствовал гордость за то, что сделали люди для него, и ушел с мечтой о новых достижениях. И, глядя на участников "Лиги Экскурсоводов", мне очень радостно, что они вкладывают в экскурсии частичку своей души, любовь к Родине. Огромное им спасибо!", — подчеркнул Максим Древаль на церемонии награждения сильнейших.
В десятку лидеров в номинации "Волонтерско-экскурсионная деятельность" программы "Лига Экскурсоводов" вошла Ксения Инютина из Самарской области. В номинации получили возможность проявить себя те, кто на добровольной безвозмездной основе проводят экскурсии различной тематики или оказывает содействие экскурсоводам при сопровождении экскурсионных групп. Награды победителям — доступ к прохождению профильных курсов "Академии Слетать.ру" и сертификаты на путешествие по стране — вручил руководитель GR-направления группы компаний "Слетать.ру", выступившей партнером номинации, Андрей Блинский.
Алексей Ибаров из Самарской области вошел в десятку лучших авторов контента экскурсионной тематики из восьми регионов страны в номинации "Цифровая экскурсия" программы "Лига Экскурсоводов". В номинации авторы цифрового контента экскурсионной тематики, которые создают аудиогиды, тематические блоги, виртуальные экскурсии, подкасты, VR-экскурсии.
Победителей номинации поздравил заместитель руководителя программы Росмолодежи "Больше, чем путешествие" Станислав Киреев.
"Приятно отметить, что идея запуска "Лиги экскурсоводов" родилась на Первом туристическом слете "Маевка. Больше, чем путешествие", а позже была поддержана главой государства Владимиром Путиным. Среди финалистов проекта — мастера своего дела, в числе которых и экскурсоводы выставки "Россия" — наши "Проводники смыслов" со всей страны. Для всех участников проведение экскурсий — это больше, чем работа, это дело всей жизни, которое позволяет делиться с окружающими частичкой любви к родной стране, вдохновляет с каждым днем узнавать ее лучше", — отметил Станислав Киреев.
Все одиннадцать победителей номинации получили в награду от куратора — компании "СберОбразование" — доступ к образовательной платформе Edutoriа и брендированные дождевики.
На церемонии были объявлены победители и в других номинациях "Лиги Экскурсоводов": "Культурно-познавательная экскурсия", "Промышленная экскурсия", "Экскурсия без границ", "Волонтерско-экскурскурсионная деятельность" и "Юный экскурсовод". Названы и обладатели гран-при — лидеры в каждой из семи номинаций по количеству баллов. В общей сложности отмечены наградами 77 финалистов. Кроме того, экспертный совет выбрал самые интересные экскурсионные маршруты из тех, что разработали конкурсанты, и 1000 самых ярких историй экскурсоводов, которые войдут в книгу "Лучшие экскурсоводы России".
Все 210 финалистов программы "Лига Экскурсоводов" присоединятся к флагманскому проекту Знание.Лектор Российского общества "Знание" и сообществу проекта "Мастера гостеприимства" платформы "Россия — страна возможностей". Они также смогут представить свои туристические предложения в рамках программы Росмолодежи "Больше, чем путешествие". Еще одной наградой станет возможность пройти профильную программу повышения квалификации.
Партнерами разных номинаций стали Российское движение детей и молодежи "Движение Первых", СберОбразование, "Тинькофф Путешествия", компания Кавказ.РФ, группа компаний "Слетать.ру", "Союзмультклуб", "Союзмультпарк", семейный парк интерактивного фермерства и ремесел "Городская ферма".
Имена победителей "Лиги Экскурсоводов" определены по итогам кейс-чемпионата, который состоялся в финале. Экспертная комиссия оценивала участников по пяти критериям (компетенциям): коммуникация, клиентоориентированность, инициативность, организованность и стресс-менеджмент. Важной частью финала стала просветительская программа с участием экспертов из туристической индустрии и смежных направлений.
Программа "Лиги Экскурсоводов" стартовала в декабре 2023 года и состояла из трех этапов: квалификационного, регионального и финального. Всего для участия в конкурсе подали заявки более 6,8 тысяч юных и взрослых экскурсоводов со всей страны. "Лига Экскурсоводов" призвана помочь опытным и начинающим специалистам по проведению экскурсий повысить уровень компетенций, узнать о новых направлениях для самореализации и присоединиться к отраслевому сообществу профессионалов туриндустрии.
Последние комментарии
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
А чо данные служители ащё работают? Хамилие как укажите, страна должна знать своих героев! А их начальник кабинет освоил?
А Вы знаете сколько безобразия из-за этих подкормок? Вы знаете сколько "просело" на тему и калечит животных из-за выгоды? Фотографии нужны ведь реальные. Жалостливые фотки - сбор денег. Хотя бы глаза собакам и кошкам так называемые зоозощитники прекратят выкалывать. 90 процентов - висят на теме. Копейки нельзя давать! Только так можно прекратить это кошмар! Как только Добреньким прикидывается - под подозрение. А как собираются, вон кота Твикса искали, моментально 300 зоозощитников собралось, и несколько дней бродили - что они делали, куда ходили - неизвестно. Что это за группы товарищей? Под "маской" поисков то. Реальные зоозощитники поймут ужас ситуации по лечению животных, ради наживы. Их, кстати, не так и много. И,кошка кушает мышек и крысок и змеек, сидит себе в подъезде и никуда не шарахается. Путевая кошка прокормиться, пищи полно и нормальных котят воспитает и спрячется. (У неё риск в лапы любителей животных попасть, ну и под птиц, стаи собак, волков.) Прячется - шанс есть. Попасть под зоозощитников - шанса нет. Денег нечего им давать и помогать и всё. Вот зачем спасать кошку без глаз и ног, усыпить, закончить страдания, это же не их животное, а вот только нашли (хуже, если сами сделали). Им пофиг - собирают средства. И всё под Маской "хорошести", задолбали животных. Отстаньте от них. Нечего кормить - согласна. И зоозощитников нечего кормить!
А какая разница стае, ребенок или котенок? Зачем прикармливать вообще? Змей полно, они на кошачий корм идут, совершенно спокойно пролезут по коммуникациям. Пока из унитазов не полезу, видимо не поверят) гугл можно почитать. Согласна полностью, безобразие нужно прекращать, штрафы. Самара! Круто! Сейчас ещё девушке выше отвечу на Камент.
Кто-нибудь из аналитиков прогнозировал варианты, которыми могут закониться подобные эксперименты со стайными хищниками, обитающими в ареале человека? Вангуется мне, что оштрафуют несколько кастрюлесоцев... Резко сократится кормёжка. Но тогда голодающие стаи станут просто охотиться за наименее слабыми особями социума - за детьми. За покусы - администрация разорится расплачиваться идо них дойдёт - нетсамоходных прищепок - и нет проблем. Хорошо ещё если летальных случаев не будет!