Алексей Ибаров и Ксения Инютина из Самарской области стали победителями "Лиги Экскурсоводов"

Финал масштабной конкурсной программы "Лига Экскурсоводов" завершился на Международной выставке-форуме "Россия", имена победителей объявили 20 мая. Среди них были и имена жителей Самарской области — Алексея Ибарова и Ксении Инютиной. В финале за звание лучших в 7 номинациях сразились 210 представителей 59 субъектов РФ. Организаторы проекта — Российское общество "Знание", платформа "Россия — страна возможностей" и программа Росмолодежи "Больше, чем путешествие" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

"Конкурс получился масштабным, душевным, ярким, теплым, по-настоящему семейным. Очень символично, что финал проходит на выставке "Россия", где у всех есть возможность прикоснуться к достижениям нашей страны за последние 20 лет. Здесь мы строим экспозиции, проводим экскурсии и показываем то, чем все мы гордимся. У Общества "Знание" всегда есть задача, чтобы, выйдя с экскурсии, человек почувствовал гордость за то, что сделали люди для него, и ушел с мечтой о новых достижениях. И, глядя на участников "Лиги Экскурсоводов", мне очень радостно, что они вкладывают в экскурсии частичку своей души, любовь к Родине. Огромное им спасибо!", — подчеркнул Максим Древаль на церемонии награждения сильнейших.

В десятку лидеров в номинации "Волонтерско-экскурсионная деятельность" программы "Лига Экскурсоводов" вошла Ксения Инютина из Самарской области. В номинации получили возможность проявить себя те, кто на добровольной безвозмездной основе проводят экскурсии различной тематики или оказывает содействие экскурсоводам при сопровождении экскурсионных групп. Награды победителям — доступ к прохождению профильных курсов "Академии Слетать.ру" и сертификаты на путешествие по стране — вручил руководитель GR-направления группы компаний "Слетать.ру", выступившей партнером номинации, Андрей Блинский.

Алексей Ибаров из Самарской области вошел в десятку лучших авторов контента экскурсионной тематики из восьми регионов страны в номинации "Цифровая экскурсия" программы "Лига Экскурсоводов". В номинации авторы цифрового контента экскурсионной тематики, которые создают аудиогиды, тематические блоги, виртуальные экскурсии, подкасты, VR-экскурсии.

Победителей номинации поздравил заместитель руководителя программы Росмолодежи "Больше, чем путешествие" Станислав Киреев.

"Приятно отметить, что идея запуска "Лиги экскурсоводов" родилась на Первом туристическом слете "Маевка. Больше, чем путешествие", а позже была поддержана главой государства Владимиром Путиным. Среди финалистов проекта — мастера своего дела, в числе которых и экскурсоводы выставки "Россия" — наши "Проводники смыслов" со всей страны. Для всех участников проведение экскурсий — это больше, чем работа, это дело всей жизни, которое позволяет делиться с окружающими частичкой любви к родной стране, вдохновляет с каждым днем узнавать ее лучше", — отметил Станислав Киреев.

Все одиннадцать победителей номинации получили в награду от куратора — компании "СберОбразование" — доступ к образовательной платформе Edutoriа и брендированные дождевики.

На церемонии были объявлены победители и в других номинациях "Лиги Экскурсоводов": "Культурно-познавательная экскурсия", "Промышленная экскурсия", "Экскурсия без границ", "Волонтерско-экскурскурсионная деятельность" и "Юный экскурсовод". Названы и обладатели гран-при — лидеры в каждой из семи номинаций по количеству баллов. В общей сложности отмечены наградами 77 финалистов. Кроме того, экспертный совет выбрал самые интересные экскурсионные маршруты из тех, что разработали конкурсанты, и 1000 самых ярких историй экскурсоводов, которые войдут в книгу "Лучшие экскурсоводы России".

Все 210 финалистов программы "Лига Экскурсоводов" присоединятся к флагманскому проекту Знание.Лектор Российского общества "Знание" и сообществу проекта "Мастера гостеприимства" платформы "Россия — страна возможностей". Они также смогут представить свои туристические предложения в рамках программы Росмолодежи "Больше, чем путешествие". Еще одной наградой станет возможность пройти профильную программу повышения квалификации.

Партнерами разных номинаций стали Российское движение детей и молодежи "Движение Первых", СберОбразование, "Тинькофф Путешествия", компания Кавказ.РФ, группа компаний "Слетать.ру", "Союзмультклуб", "Союзмультпарк", семейный парк интерактивного фермерства и ремесел "Городская ферма".

Имена победителей "Лиги Экскурсоводов" определены по итогам кейс-чемпионата, который состоялся в финале. Экспертная комиссия оценивала участников по пяти критериям (компетенциям): коммуникация, клиентоориентированность, инициативность, организованность и стресс-менеджмент. Важной частью финала стала просветительская программа с участием экспертов из туристической индустрии и смежных направлений.

Программа "Лиги Экскурсоводов" стартовала в декабре 2023 года и состояла из трех этапов: квалификационного, регионального и финального. Всего для участия в конкурсе подали заявки более 6,8 тысяч юных и взрослых экскурсоводов со всей страны. "Лига Экскурсоводов" призвана помочь опытным и начинающим специалистам по проведению экскурсий повысить уровень компетенций, узнать о новых направлениях для самореализации и присоединиться к отраслевому сообществу профессионалов туриндустрии.