"Росгосстрах": можно ли было застраховать клумбу на даче от заморозков

Похолодание на майские праздники — явление нередкое, но таких сильных ночных заморозков и снегопадов, как в этом году в центральной части России в начале мая не было уже давно. И, конечно, понятно огорчение россиян, которые в теплые апрельские дни вложили немало сил, да и денег в посадки на своем участке, а сильные морозы лишили их возможности увидеть плоды этих трудов.

Можно ли было хотя бы финансово защититься от такого погодного катаклизма, как-то застраховать оживающие после зимы растения от заморозков?

"В принципе такие неблагоприятные природные события, как заморозки, вымерзание, промерзание верхнего слоя почвы можно отнести к страховым рискам. Но защита от них предоставляется в рамках сельскохозяйственного страхования агропредприятий и фермеров — в том числе и с государственной поддержкой, — говорит начальник Управления андеррайтинга имущества физических лиц "Росгосстраха" Юлия Горелик. — Для частных домохозяйств это считается не слишком актуальным — спрос на него невелик, а без анализа большого объема статистических данных сложно рассчитать тариф, по которому можно было бы предложить такой продукт населению.

По словам Юлии Горелик, в "Росгосстрахе" по программе страхования жилья и домашнего имущества "Дом. Фундаментальное решение" можно помимо строений на участке обеспечить защитой и элементы ландшафтного дизайна, такие как газоны, дорожки, патио, цветники, альпинарии, рокарии, искусственные водоемы, подпорные стенки, садовую архитектуру, сады, кустарники, деревья и т. п. Но не от заморозков, а по классическому набору страховых рисков: пожар, взрыв, удар молнии, стихийные бедствия, воздействие жидкости, противоправные действия третьих лиц, внешнее воздействие и даже террористический акт. И, например, весенние паводки, что тоже регулярное весеннее явление, — по таким договорам являются страховым случаем.

"Определенный спрос на страхование ландшафтного дизайна есть — особенно если в его обустройство вложены серьезные средства. Но в первую очередь людей, конечно, интересует страховая защита их домов и дач, — рассказала Юлия Горелик. — Доля тех, кто вместе со строениями страхует и красоты на своем участке, не превышает 1%".