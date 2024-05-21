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Страхование Финансы

"Росгосстрах": можно ли было застраховать клумбу на даче от заморозков

САМАРА. 21 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Похолодание на майские праздники — явление нередкое, но таких сильных ночных заморозков и снегопадов, как в этом году в центральной части России в начале мая не было уже давно. И, конечно, понятно огорчение россиян, которые в теплые апрельские дни вложили немало сил, да и денег в посадки на своем участке, а сильные морозы лишили их возможности увидеть плоды этих трудов.

Можно ли было хотя бы финансово защититься от такого погодного катаклизма, как-то застраховать оживающие после зимы растения от заморозков?

"В принципе такие неблагоприятные природные события, как заморозки, вымерзание, промерзание верхнего слоя почвы можно отнести к страховым рискам. Но защита от них предоставляется в рамках сельскохозяйственного страхования агропредприятий и фермеров — в том числе и с государственной поддержкой, — говорит начальник Управления андеррайтинга имущества физических лиц "Росгосстраха" Юлия Горелик. — Для частных домохозяйств это считается не слишком актуальным — спрос на него невелик, а без анализа большого объема статистических данных сложно рассчитать тариф, по которому можно было бы предложить такой продукт населению.

По словам Юлии Горелик, в "Росгосстрахе" по программе страхования жилья и домашнего имущества "Дом. Фундаментальное решение" можно помимо строений на участке обеспечить защитой и элементы ландшафтного дизайна, такие как газоны, дорожки, патио, цветники, альпинарии, рокарии, искусственные водоемы, подпорные стенки, садовую архитектуру, сады, кустарники, деревья и т. п. Но не от заморозков, а по классическому набору страховых рисков: пожар, взрыв, удар молнии, стихийные бедствия, воздействие жидкости, противоправные действия третьих лиц, внешнее воздействие и даже террористический акт. И, например, весенние паводки, что тоже регулярное весеннее явление, — по таким договорам являются страховым случаем.

"Определенный спрос на страхование ландшафтного дизайна есть — особенно если в его обустройство вложены серьезные средства. Но в первую очередь людей, конечно, интересует страховая защита их домов и дач, — рассказала Юлия Горелик. — Доля тех, кто вместе со строениями страхует и красоты на своем участке, не превышает 1%".

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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