Дополнительные автобусы и трамваи будут поданы в день матча "Крыльев" в Самаре

В субботу, 25 мая, на стадионе "Солидарность Самара Арена" состоится футбольный матч 30 тура МИР РПЛ между "Крыльями Советов" и "Пари Нижний Новгород". Начало матча в 17:30.

В связи с началом капитального ремонта трамвайных путей по ул. Ново-Садовой (в обоих направлениях на участке от Барбошиной поляны до ул. Ново-Вокзальной) внесены изменения в работу трамвайных маршрутов. Трамваи №№ 11, 22, 24, 25 следуют от Барбошиной поляны. Чтобы доехать до Барбошиной поляны, можно воспользоваться бесплатными заказными автобусами.

С подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте администрации Самары.

По окончании матча дополнительный подвижной состав, работающий на трамвайном маршруте № 11, будет ожидать зрителей на конечной остановке "Самара Арена".

Будет усилена и работа автобусных маршрутов. После матча к остановке общественного транспорта "Улица Алма-Атинская" подадут дополнительные автобусы №№ 1, 34, 41, 67, следующие в сторону пр. Кирова, а на остановку "Улица Дальняя" — дополнительные автобусы маршрутов №№ 1, 67, которые едут до поселков Мехзавод, Управленческий, Красная Глинка и микрорайона Крутые Ключи.

По информации профильного городского департамента, перекрытий автомобильных дорог на территории, примыкающей к стадиону, не планируется.