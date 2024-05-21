ВСК: ущерб по итогам бытовых ЧП с газом вырос до 256 тыс. рублей

В первом квартале 2024 года число происшествий с квартирами россиян увеличилось более, чем в 1,5 раза — таковы данные Страхового Дома ВСК. Средний размер выплаты пострадавшим с начала года составил 66 тыс. рублей. Большая часть страховых случаев — это традиционно заливы со стороны соседей.
В 1 квартале 2024 года большая часть происшествий с квартирами россиян была зафиксирована в январе — 41%, самым "спокойным" месяцем стал март — 22% страховых случаев.
Не менее 11% обращений в 2024 году было зафиксировано по риску "Ответственность владельцев жилых помещений", т. е. когда пострадало не имущество застрахованного, а имущество третьих лиц по вине владельца полиса. В 64% подобных страховых случаев виновниками происшествий становятся женщины.
Также в число самых распространённых рисков в рамках страхования квартир вошли затопления (82%) и пожары (4%). Реже россияне сталкиваются с кражами, взрывами бытового газа, авариями инженерных систем и пр. (на каждый риск приходится менее 1%).
Наибольшее число обращений по страхованию квартир было зафиксировано: в Москве (28%), Уфе (6,6%), Санкт-Петербурге (5,8%), Ижевске (3,2%), Казани, Калининграде, Самаре, Челябинске (по 2,9%), Краснодаре, Новосибирске (по 2%).
Самые крупные компенсации — 256 тыс. рублей в среднем — выплачиваются пострадавшим в результате взрывов бытового газа. В среднем 216 тыс. рублей составляет размер ущерба при пожарах, 210 тыс. рублей — при конструктивных дефектах жилья. Меньше всего ущерба квартирам наносят стандартные затопления — около 47 тыс. рублей.
При компенсации ущерба в рамках страхования ответственности перед соседями с начала года выплата составляла 94 тыс. рублей.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.