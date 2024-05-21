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Страхование Финансы

ВСК: ущерб по итогам бытовых ЧП с газом вырос до 256 тыс. рублей

САМАРА. 21 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В первом квартале 2024 года число происшествий с квартирами россиян увеличилось более, чем в 1,5 раза — таковы данные Страхового Дома ВСК. Средний размер выплаты пострадавшим с начала года составил 66 тыс. рублей. Большая часть страховых случаев — это традиционно заливы со стороны соседей.

В 1 квартале 2024 года большая часть происшествий с квартирами россиян была зафиксирована в январе — 41%, самым "спокойным" месяцем стал март — 22% страховых случаев.

Не менее 11% обращений в 2024 году было зафиксировано по риску "Ответственность владельцев жилых помещений", т. е. когда пострадало не имущество застрахованного, а имущество третьих лиц по вине владельца полиса. В 64% подобных страховых случаев виновниками происшествий становятся женщины.

Также в число самых распространённых рисков в рамках страхования квартир вошли затопления (82%) и пожары (4%). Реже россияне сталкиваются с кражами, взрывами бытового газа, авариями инженерных систем и пр. (на каждый риск приходится менее 1%).

Наибольшее число обращений по страхованию квартир было зафиксировано: в Москве (28%), Уфе (6,6%), Санкт-Петербурге (5,8%), Ижевске (3,2%), Казани, Калининграде, Самаре, Челябинске (по 2,9%), Краснодаре, Новосибирске (по 2%).

Самые крупные компенсации — 256 тыс. рублей в среднем — выплачиваются пострадавшим в результате взрывов бытового газа. В среднем 216 тыс. рублей составляет размер ущерба при пожарах, 210 тыс. рублей — при конструктивных дефектах жилья. Меньше всего ущерба квартирам наносят стандартные затопления — около 47 тыс. рублей.

При компенсации ущерба в рамках страхования ответственности перед соседями с начала года выплата составляла 94 тыс. рублей.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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