В Самарской области мигранту аннулировали отцовство, позволившее получить ВНЖ

Шигонский районный суд Самарской области по требованию прокурора признал отцовство иностранца. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В марте 2023 г. мигрант и гражданка России подали в ЗАГС заявление об установлении отцовства в отношении ее несовершеннолетнего сына. На основании этого в декабре 2023 г. мужчина получил вид на жительство.

Прокуратура посчитала, что на самом деле иностранец не планировал воспитывать ребенка, а просто хотел получить ВНЖ в упрощенном порядке.

Суд постановил аннулировать актовую запись об отцовстве.