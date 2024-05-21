В Самарской области мигранту аннулировали отцовство, позволившее получить ВНЖ

Шигонский районный суд Самарской области по требованию прокурора признал отцовство иностранца. Об этом сообщает региональная прокуратура.
В марте 2023 г. мигрант и гражданка России подали в ЗАГС заявление об установлении отцовства в отношении ее несовершеннолетнего сына. На основании этого в декабре 2023 г. мужчина получил вид на жительство.
Прокуратура посчитала, что на самом деле иностранец не планировал воспитывать ребенка, а просто хотел получить ВНЖ в упрощенном порядке.
Суд постановил аннулировать актовую запись об отцовстве.
Последние комментарии
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
Я видела это был не пожар, а взрыв
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
На лицо чья-то заинтересованность в этом деле. Ничего святого нет, через детей действуют, силовиков привлекли. Бедняжка газелист с огнестрельным оружием пострадал от рук шестнадцатилетнего подростка...Абсурд и показатель чистоплотности некоторых сотрудников правоохранительных органов.