В Самарской области яровые зерновые и зернобобовые культуры посеяны на 92%

Во вторник, 21 мая, после объезда Волжского моста губернатор Дмитрий Азаров побывал в Шигонском районе, пообщался с аграриями, осмотрел ход сева зерновых и технических культур.

На полях ООО "ШигоныАгро" продолжаются посевные работы. Площадь обрабатываемой сельхозпредприятием пашни ежегодно увеличивается и сейчас составляет 9500 га. Сейчас здесь идет сев яровых культур, большую часть занимают зерновые и зернобобовые — под них отведено 5300 га.

По словам врио первого замминистра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Евгения Афанасьева, в Самарской области сев яровых зерновых и зернобобовых выполнен на 92%. Как сообщил заместитель директора по производственным вопросам "ШигоныАгро" Иван Логинов, их хозяйство справилось с этими работами уже полностью. "Остались только подсолнечник, кукуруза и соя. Все культуры — поздние, которые любят тепло", — пояснил он.

Губернатор поинтересовался у аграриев, как прошла посевная — не было ли сложностей с семенами, топливом. "С семенами проблем не было, по объемам топлива замечаний нет", — ответил Иван Логинов.

"Мы подстраховывались и резервировали нефтепродукты, чтобы их было в достатке, — опасались, что атаки на НПЗ могут негативно сказаться. Мы сделали резервы, это позволило везде обеспечить весенне-полевые работы в те сроки, которые нам дала погода", — отметил глава региона.

Стабильную работу предприятия обеспечивает материально-техническая база — в хозяйстве регулярно идет обновление техники. Например, в 2024 г. закуплено два комбайна, оба — отечественного производства. В хозяйстве также построили новый зерноочистительный комплекс, зерносушилку, купили мини-комбикормовый завод. По словам Ивана Логинова, хозяйство обеспечивает занятость людей и зимой, задумывается о расширении сферы деятельности — начать заниматься животноводством.

"Обязательно подумайте об этом. Это и занятость на селе другая, и все меры поддержки у нас в первую очередь заточены под животноводство", — отметил Дмитрий Азаров.

В Самарской области в 2024 г. яровой сев запланирован на площади более 1,6 млн га. С осени озимые были посеяны на площади 523,5 тыс. га — на 8% больше, чем под урожай 2023 года. Состояние озимых оценивается как хорошее и удовлетворительное на 95% площадей.

На текущий момент в области сев яровых культур проведен на площади 1121,9 тыс. га, или 69%, масличные культуры посеяны на 59,8% площадей от плана, кормовые — на 29%, картофель и овощи — на 63%.