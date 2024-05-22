Бастрыкин поручил доложить о ситуации с самарцами, проживающими в аварийных домах

Глава СУ СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад по информации о проживании людей в Самарской области в аварийных домах. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК Р по региону.
"В социальных медиа сообщается о проблеме длительного нерасселения ряда домов в Кировском районе Самары, признанных аварийными и непригодными для проживания. Двухэтажные постройки 46-50-х годов строились с расчетом на 20 лет пользования, но стоят до сих пор, нахождение там людей представляет опасность для их жизни и здоровья", - отмечается в сообщении.
В следственном управлении СК России по Самарской области продолжается расследование уголовного дела по факту халатности, повлекшей нарушение жилищных прав граждан (ст. 293 УК РФ), в рамках которого озвученным фактам будет дана надлежащая правовая оценка.
"Главой ведомства поручено и. о. руководителя СУ по Самарской области Колбасину А.И. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и по иным доводам публикации", - рассказали в ведомстве.
Последние комментарии
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
Я видела это был не пожар, а взрыв
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
На лицо чья-то заинтересованность в этом деле. Ничего святого нет, через детей действуют, силовиков привлекли. Бедняжка газелист с огнестрельным оружием пострадал от рук шестнадцатилетнего подростка...Абсурд и показатель чистоплотности некоторых сотрудников правоохранительных органов.