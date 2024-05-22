Минтранс перестал рассматривать вопрос о переносе грузового порта в Самаре

Грузовой речной порт останется на стрелке рек Волги и Самары в областной столице. По крайней мере пока. Об этом можно судить из ответа регионального минтранса на запрос Волга Ньюс.
"В настоящее время вопрос о переносе грузового речного порта в Самаре не рассматривается", — сообщили представители минтранса. Но причины не озвучили.
Необходимость переноса грузового порта власти обсуждали с 2017 года. Объясняли это решением о преображении территории стрелки рек Волги и Самары. Там планируют комплексную застройку с благоустройством.
Для порта же присмотрели площадку в Красноглинском районе — у стрелки рек Волги и Сок. Планы по строительству объекта даже отразили в генплане. Недавно в документе прописали еще один вариант размещения объекта — в районе Кировского моста.
Желание построить в Самаре новый грузовой порт изъявляли китайские инвесторы. Рассматривались и варианты переноса объекта в другие города — в частности, в Октябрьск и Сызрань.
Теперь, по всей видимости, перенос грузового порта отложили на неопределенный срок. Хотя еще совсем недавно региональное правительство утвердило эскиз застройки стрелки рек Волги и Самары. Грузового порта в нем нет. Зато есть здания-матрешки, набережная и пляж. Почитайте подробности.
Фото предоставлено каналом "ЕЩЁ Самара".
Последние комментарии
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
Берег в Рождествено у людей украл
Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
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