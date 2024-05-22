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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Минтранс перестал рассматривать вопрос о переносе грузового порта в Самаре

САМАРА. 22 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Грузовой речной порт останется на стрелке рек Волги и Самары в областной столице. По крайней мере пока. Об этом можно судить из ответа регионального минтранса на запрос Волга Ньюс.

Фото: ЕЩЕ Самара / Youtube.com

"В настоящее время вопрос о переносе грузового речного порта в Самаре не рассматривается", — сообщили представители минтранса. Но причины не озвучили.

Необходимость переноса грузового порта власти обсуждали с 2017 года. Объясняли это решением о преображении территории стрелки рек Волги и Самары. Там планируют комплексную застройку с благоустройством.

Для порта же присмотрели площадку в Красноглинском районе — у стрелки рек Волги и Сок.  Планы по строительству объекта даже отразили в генплане. Недавно в документе прописали еще один вариант размещения объекта — в районе Кировского моста.

Желание построить в Самаре новый грузовой порт изъявляли китайские инвесторы. Рассматривались и варианты переноса объекта в другие города — в частности, в Октябрьск и Сызрань.

Теперь, по всей видимости, перенос грузового порта отложили на неопределенный срок. Хотя еще совсем недавно региональное правительство утвердило эскиз застройки стрелки рек Волги и Самары. Грузового порта в нем нет. Зато есть здания-матрешки, набережная и пляж. Почитайте подробности.

Фото предоставлено каналом "ЕЩЁ Самара".

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