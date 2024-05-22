Минтранс перестал рассматривать вопрос о переносе грузового порта в Самаре

Грузовой речной порт останется на стрелке рек Волги и Самары в областной столице. По крайней мере пока. Об этом можно судить из ответа регионального минтранса на запрос Волга Ньюс.

"В настоящее время вопрос о переносе грузового речного порта в Самаре не рассматривается", — сообщили представители минтранса. Но причины не озвучили.

Необходимость переноса грузового порта власти обсуждали с 2017 года. Объясняли это решением о преображении территории стрелки рек Волги и Самары. Там планируют комплексную застройку с благоустройством.

Для порта же присмотрели площадку в Красноглинском районе — у стрелки рек Волги и Сок. Планы по строительству объекта даже отразили в генплане. Недавно в документе прописали еще один вариант размещения объекта — в районе Кировского моста.

Желание построить в Самаре новый грузовой порт изъявляли китайские инвесторы. Рассматривались и варианты переноса объекта в другие города — в частности, в Октябрьск и Сызрань.

Теперь, по всей видимости, перенос грузового порта отложили на неопределенный срок. Хотя еще совсем недавно региональное правительство утвердило эскиз застройки стрелки рек Волги и Самары. Грузового порта в нем нет. Зато есть здания-матрешки, набережная и пляж. Почитайте подробности.