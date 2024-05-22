В Самарской области объявили желтый уровень опасности

В среду, 22 мая, в Приволжском УГМС объявили желтый уровень погодной опасности.

"В ближайшие два-четыре часа местами в регионе ожидается гроза, шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду с сохранением вечером", - отмечается в сообщении.