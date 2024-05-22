16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
НОВИКОМ рассказал о поддержке высокотехнологичных предприятий на KazanForum-2024 ВТБ Private Banking признан самым крупным в России Определился абсолютный лидер рынка автокредитования в России Чистая вода: Сбер проводит в России марафон по очистке рек В январе-апреле продажи автокредитов в Самарской области выросли в 6,5 раз

Банки Финансы

ВТБ Private Banking признан самым крупным в России

САМАРА. 22 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 50
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

На ежегодной премии Frank Private Banking Award 2024 ВТБ Private Banking признан самым крупным банком в России по числу клиентов HNWI с капиталом свыше 100 млн рублей. Также ВТБ стал победителем в номинации "Лучший продукт для инвестирования в золото". По итогам прошлого года ВТБ Private Banking предоставлял клиентам лучшие продуктовые условия, что позволило банку достичь самых высоких объемов инвестирования состоятельных клиентов в золото.

"По итогам 2023 года ВТБ увеличил портфель под управлением клиентов сегмента Private Banking более, чем на 30% по сравнению с предыдущим годом, до 3,6 трлн рублей, число клиентов выросло на 20% — до 61 тыс. человек. И мы продолжаем уверенный рост. Сегодня ВТБ Private Banking объединяет 134 ВИП-офиса по всей России. По итогам 1 квартала 2024 года в сегменте Private Banking уже более 70 тыс. клиентов с общим объёмом капитала 4,16 трлн рублей. Такие результаты говорят о том, что все больше состоятельных клиентов выбирают нас, предпочитая наши продукты и услуги, инвестиционные стратегии и нефинансовые сервисы, а также подход к обеспечению широкого круга интересов всех членов семьи", — прокомментировала вице-президент, заместитель руководителя департамента по работе с премиальными клиентами Оксана Семененко.

Компания Frank RG ежегодно проводит подробное исследование российского рынка банковского обслуживания для состоятельных клиентов. В ходе исследования "Private Banking в России 2024" аналитиками были изучены тренды на рынке Private Banking в России, потребности и предпочтения российского сегмента HNWI (High-Net-Worth Individuals), качество услуг и сервиса банков, а также проанализированы широта и выгодность линейки депозитных и кредитных продуктов, банковских карт, условий по расчетно-кассовому обслуживанию, инвестиционным продуктам, нефинансовым привилегиям и услугам.

Что, на Ваш взгляд, является основной причиной возникновения ДТП?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Вероника Яблокова 01 ноября 2023 12:11 На AIJ Junior школьники узнают, какие супервозможности дает искусственный интеллект

Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.

Алексей Воробьев 13 сентября 2023 11:14 Герман Греф на ВЭФ ознакомился с результатами Дальневосточного центра искусственного интеллекта

Здорово видеть, что после успешного года работы Дальневосточного центра искусственного интеллекта, аналогичные организации начинают появляться и в других регионах

Алексей Воробьев 08 сентября 2023 10:57 AI Challenge: участники из 35 стран присоединились к международному конкурсу по искусственному интеллекту

Рад видеть, как дети из разных стран мира могут научиться изучать и применять технологии ИИ. Это дает им возможности для роста и разработки навыков, которые будут востребованы в будущем.

Алексей Воробьев 21 августа 2023 07:41 Сбер поможет юрлицам зарегистрировать залог недвижимости онлайн

Электронная регистрация договоров залога недвижимости через Сбер действительно сэкономит нам время и усилия. Какое удовольствие, что можно избавиться от очередей и бумажной волокиты.

Алексей Воробьев 18 августа 2023 12:15 Станислав Кузнецов: "Эффективность антифрод-платформы Сбера составляет 99,6%"

Неизвестные звонки и предложения о действиях в отделении - это сигнал к бдительности и обращению за помощью.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2