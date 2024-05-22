ВТБ Private Banking признан самым крупным в России

На ежегодной премии Frank Private Banking Award 2024 ВТБ Private Banking признан самым крупным банком в России по числу клиентов HNWI с капиталом свыше 100 млн рублей. Также ВТБ стал победителем в номинации "Лучший продукт для инвестирования в золото". По итогам прошлого года ВТБ Private Banking предоставлял клиентам лучшие продуктовые условия, что позволило банку достичь самых высоких объемов инвестирования состоятельных клиентов в золото.

"По итогам 2023 года ВТБ увеличил портфель под управлением клиентов сегмента Private Banking более, чем на 30% по сравнению с предыдущим годом, до 3,6 трлн рублей, число клиентов выросло на 20% — до 61 тыс. человек. И мы продолжаем уверенный рост. Сегодня ВТБ Private Banking объединяет 134 ВИП-офиса по всей России. По итогам 1 квартала 2024 года в сегменте Private Banking уже более 70 тыс. клиентов с общим объёмом капитала 4,16 трлн рублей. Такие результаты говорят о том, что все больше состоятельных клиентов выбирают нас, предпочитая наши продукты и услуги, инвестиционные стратегии и нефинансовые сервисы, а также подход к обеспечению широкого круга интересов всех членов семьи", — прокомментировала вице-президент, заместитель руководителя департамента по работе с премиальными клиентами Оксана Семененко.

Компания Frank RG ежегодно проводит подробное исследование российского рынка банковского обслуживания для состоятельных клиентов. В ходе исследования "Private Banking в России 2024" аналитиками были изучены тренды на рынке Private Banking в России, потребности и предпочтения российского сегмента HNWI (High-Net-Worth Individuals), качество услуг и сервиса банков, а также проанализированы широта и выгодность линейки депозитных и кредитных продуктов, банковских карт, условий по расчетно-кассовому обслуживанию, инвестиционным продуктам, нефинансовым привилегиям и услугам.