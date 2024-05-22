ГТРК "Самара" приглашает на фестиваль "Пресса-2024"

Ежегодное мероприятие состоится 25 мая в Струковском саду. Это событие объединяет представителей медиасферы и всех жителей города, предоставляя возможность познакомиться с миром современных медиа.

Особое внимание будет уделено площадке ГТРК "Самара", которая в этот день откроет свои двери для всех, кто интересуется журналистикой и медиа. На площадке можно будет узнать все секреты телевизионной кухни, принять участие в кастинге на роль ведущих и пройти первый этап отбора в юнкоры знаменитой телестудии "Товарищ".

Для участия в кастинге на роль ведущих приглашаются креативные, творческие и коммуникабельные соискатели старше 18 лет. Первый этап отбора в юнкоры телестудии "Товарищ" ждет участников, которым уже исполнилось 12 лет. Воспитанники не просто изучают основы журналистики, но и активно работают вместе с опытными профессионалами.

Фестиваль прессы — это крупное событие города, которое объединяет ведущие городские и областные средства массовой информации: газеты, телерадиокомпании, радиостанции и интернет-СМИ. Также участниками фестиваля становятся ведомственные, студенческие и национальные издания, представители школьной прессы.

Гостей ожидает насыщенная программа на более чем 20 площадках. В программе фестиваля — выступления музыкальных и танцевальных коллективов, конкурсы и тематические викторины, выставки, розыгрыши призов, мастер-классы, а также выставки ретро-транспорта, военной техники и народного творчества.

"Пресса-2024" — это уже двадцать девятый фестиваль по счету, который в этом году посвящен Году семьи. Главная тема фестиваля — "Мы вместе!". Время работы фестивальных площадок — с 11:30 до 15:00. Торжественное открытие состоится в 12:00. Вход свободный.