ГТРК "Самара" приглашает на фестиваль "Пресса-2024"

Ежегодное мероприятие состоится 25 мая в Струковском саду. Это событие объединяет представителей медиасферы и всех жителей города, предоставляя возможность познакомиться с миром современных медиа.
Особое внимание будет уделено площадке ГТРК "Самара", которая в этот день откроет свои двери для всех, кто интересуется журналистикой и медиа. На площадке можно будет узнать все секреты телевизионной кухни, принять участие в кастинге на роль ведущих и пройти первый этап отбора в юнкоры знаменитой телестудии "Товарищ".
Для участия в кастинге на роль ведущих приглашаются креативные, творческие и коммуникабельные соискатели старше 18 лет. Первый этап отбора в юнкоры телестудии "Товарищ" ждет участников, которым уже исполнилось 12 лет. Воспитанники не просто изучают основы журналистики, но и активно работают вместе с опытными профессионалами.
Фестиваль прессы — это крупное событие города, которое объединяет ведущие городские и областные средства массовой информации: газеты, телерадиокомпании, радиостанции и интернет-СМИ. Также участниками фестиваля становятся ведомственные, студенческие и национальные издания, представители школьной прессы.
Гостей ожидает насыщенная программа на более чем 20 площадках. В программе фестиваля — выступления музыкальных и танцевальных коллективов, конкурсы и тематические викторины, выставки, розыгрыши призов, мастер-классы, а также выставки ретро-транспорта, военной техники и народного творчества.
"Пресса-2024" — это уже двадцать девятый фестиваль по счету, который в этом году посвящен Году семьи. Главная тема фестиваля — "Мы вместе!". Время работы фестивальных площадок — с 11:30 до 15:00. Торжественное открытие состоится в 12:00. Вход свободный.
Последние комментарии
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
А чо данные служители ащё работают? Хамилие как укажите, страна должна знать своих героев! А их начальник кабинет освоил?
А Вы знаете сколько безобразия из-за этих подкормок? Вы знаете сколько "просело" на тему и калечит животных из-за выгоды? Фотографии нужны ведь реальные. Жалостливые фотки - сбор денег. Хотя бы глаза собакам и кошкам так называемые зоозощитники прекратят выкалывать. 90 процентов - висят на теме. Копейки нельзя давать! Только так можно прекратить это кошмар! Как только Добреньким прикидывается - под подозрение. А как собираются, вон кота Твикса искали, моментально 300 зоозощитников собралось, и несколько дней бродили - что они делали, куда ходили - неизвестно. Что это за группы товарищей? Под "маской" поисков то. Реальные зоозощитники поймут ужас ситуации по лечению животных, ради наживы. Их, кстати, не так и много. И,кошка кушает мышек и крысок и змеек, сидит себе в подъезде и никуда не шарахается. Путевая кошка прокормиться, пищи полно и нормальных котят воспитает и спрячется. (У неё риск в лапы любителей животных попасть, ну и под птиц, стаи собак, волков.) Прячется - шанс есть. Попасть под зоозощитников - шанса нет. Денег нечего им давать и помогать и всё. Вот зачем спасать кошку без глаз и ног, усыпить, закончить страдания, это же не их животное, а вот только нашли (хуже, если сами сделали). Им пофиг - собирают средства. И всё под Маской "хорошести", задолбали животных. Отстаньте от них. Нечего кормить - согласна. И зоозощитников нечего кормить!
А какая разница стае, ребенок или котенок? Зачем прикармливать вообще? Змей полно, они на кошачий корм идут, совершенно спокойно пролезут по коммуникациям. Пока из унитазов не полезу, видимо не поверят) гугл можно почитать. Согласна полностью, безобразие нужно прекращать, штрафы. Самара! Круто! Сейчас ещё девушке выше отвечу на Камент.
Кто-нибудь из аналитиков прогнозировал варианты, которыми могут закониться подобные эксперименты со стайными хищниками, обитающими в ареале человека? Вангуется мне, что оштрафуют несколько кастрюлесоцев... Резко сократится кормёжка. Но тогда голодающие стаи станут просто охотиться за наименее слабыми особями социума - за детьми. За покусы - администрация разорится расплачиваться идо них дойдёт - нетсамоходных прищепок - и нет проблем. Хорошо ещё если летальных случаев не будет!