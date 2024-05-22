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Страхование Финансы

"Росгосстрах": в майские каникулы наибольший ущерб имуществу граждан принесла непогода

САМАРА. 22 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Эксперты "Росгосстраха" по традиции проанализировали страховые случаи с домами и квартирами клиентов компании, которые произошли во время "майских каникул" — с 1 по 12 мая. Чаще всего по страховым случаям обращались собственники домовладений: на них пришлось порядка 85% поданных в компанию заявлений — это на 5 процентных пунктов больше, чем за аналогичный период годом ранее.

А вот соотношение заявлений по рискам в этом году изменилось. Так, если в прошлом году на первом месте оказались пожары — на них пришлось 46% поданных в "Росгосстрах" заявлений, то в этом году больше половины — 58% заявлений — были поданы по риску "сильный ветер".

Как отметила начальник Управления выплат по страхованию имущества и ответственности "Росгосстраха" Юлия Серова, из-за сухой погоды прошлогодние майские праздники были омрачены большим количеством природных пожаров — в первую очередь, в Свердловской, Курганской и Тюменской областях. Эта же весна "отличилась" паводками — в 13 регионах страны "Росгосстрах" ввел статус "массовый убыток", значительно упрощающий для пострадавших клиентов получение страхового возмещения. При этом основная масса подтоплений пришлась на апрель, на майские праздники из-за повреждения имущества граждан водой было подано порядка 18,5% заявлений.

Пожары, на которые в этом году пришлось 17,5% заявлений, оказались на третьем месте. Вместе с тем, как напомнила Юлия Серова, именно огонь наносит самый большой ущерб зданиям и строениям. Основная причина возгораний — проблемы с неисправным электрооборудованием и электропроводкой. Вместе с тем в майские каникулы было зарегистрировано несколько случаев, когда огонь перекинулся на постройки от соседних зданий. А в Мордовии частное строение загорелось от удара молнии.

"При оформлении страхового договора мы не устаем повторять своим клиентам, чтобы они также страховали свою гражданскую ответственность, — говорит Юлия Серова. — При сильном пламени огонь если и не перекинется с порывами ветра на соседние строения, то из-за жара наверняка будут повреждены сайдинг и пластиковые окна в расположенных неподалеку домах. Если гражданская ответственность виновника застрахована, вопросы, связанные с ущербом соседям, будет решать страховая компания".

На четвертом месте заявления, поданные по рискам "вандализм" и "противоправные действия третьих лиц", — на них пришлось порядка 4% обращений от страхователей. Так, например, в Свердловской области злоумышленники забрались в дом, выломав дверь и окно. А в Ханты-Мансийском АО ухитрились поломать забор вокруг дома.

Больше всего заявлений — около 29% — поступило от домовладельцев из Республики Башкортостан. На втором месте — жители Пермского края (7,5% заявлений). Также среди тех, кто чаще всего обращался в компании из-за ущерба имуществу в период майских каникул, домовладельцы из республик Татарстан, Мордовия и Вологодской области.

Для городских квартир самыми распространенными страховыми случаями ожидаемо оказались повреждение жидкостью — на них пришлось 90% поданных в компанию заявлений (годом ранее — 94%). Причем причиной повреждений стали не только заливы из-за забытого крана или повреждения системы водоснабжения, но также из-за засора системы канализации или в результате тушения пожара в квартире сверху. Еще одну из квартир, расположенных в Подмосковье, залили бетоном соседи сверху — во время проведения ремонтных работ.

На Москву и Подмосковье пришлось и набольшее количество заявлений собственников квартир по страховым случаям — почти 17%. Также в числе лидеров владельцы квартир в республиках Татарстан, Башкортостан, Владимирской области и Санкт-Петербурга.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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