Стало известно, где временно остановят подачу электроэнергии с 23 по 27 мая

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

23.05.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Верхнее Санчелеево (ул. Чапаева, ул. Луговая, ул. Макарова, ул. Вечканова, ул. Полевая, ул. Мира, ул. Ведяшева, ул. Советская, ул. Заречная, Больница, Почта, Администрация, д/сад, школа, церковь);

23.05.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ягодное (ул. Любимая, ул. Раздольная, пер. Дачный, пер. Сиреневый, пер. Весенний, пер. Озерный, ул. Успешная, пер. Хвойный, пер. Дальний, пер. Каштановый, ул. Цветная, пер. Хвойный, пер. Озерный, пер. Весенний, ул. Раздольная);

23.05.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

мкр. Александровское поле (ул. Молодогвардейская д. 24-41, ул. Новая д. 1-24, ул. Полтавская д. 1-25 (нечётная сторона), ул. Пугачёва д. 26-42 (чётная сторона), 47-63 (нечётная сторона), ул. Ульянова д. 1-20, ул. Фрунзе д. 59-73 (чётная сторона), ул. Чапаева д. 25-42, СНТ "Медик");

24.05.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

г. о. Новокуйбышевск:

п. Шмидта (ул. Центральная, ул. Школьная)

24.05.2024 года с 11-00 до 15-00 (местного времени):

Сергиевский район:

c. Сергиевск (ул. Шоссейная, ул. Степная, ул. Северная, ул. Чапаева, ЛПХ Кашин, ИП Егоров В.Г).

24.05.2024 года с 11-00 до 15-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Боровка

27.05.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Мамыково (ул. Западная, ул. Заречная, ул. Лесная, ул. Победы, ул. Речная, ул. Центральная)

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.