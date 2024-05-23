В Самаре пострадал пассажир врезавшейся в столб иномарки

В среду, 22 мая, в Самаре в ДТП попал 26-летний водитель автомобиля Toyota, ехавший в 22:40 по 2-му проезду со стороны ул. 2-я стадионная в направлении ул. Арены 2018, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, в пути, в районе дома Nº 70 по Волжскому шоссе, он не справился с рулевым управлением и наехал на световую опору, расположенную справа, по ходу движения.
В ДТП пострадал 23-летний пассажир иномарки, ему назначено амбулаторное лечение. Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!