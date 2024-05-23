В Самаре пострадал пассажир врезавшейся в столб иномарки

В среду, 22 мая, в Самаре в ДТП попал 26-летний водитель автомобиля Toyota, ехавший в 22:40 по 2-му проезду со стороны ул. 2-я стадионная в направлении ул. Арены 2018, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в пути, в районе дома Nº 70 по Волжскому шоссе, он не справился с рулевым управлением и наехал на световую опору, расположенную справа, по ходу движения.

В ДТП пострадал 23-летний пассажир иномарки, ему назначено амбулаторное лечение. Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося