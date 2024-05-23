Из-за проблем со строительством второй школы в Крутых Ключах возбудили дело о халатности

Управлением Следственного комитета по Самарской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность) из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами министерства строительства региона. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

В основу дела легла ситуация со строительством школы в микрорайоне Крутые Ключи Красноглинского района Самары. Сейчас в быстро растущем микрорайоне имеется только одна школа, что не позволяет в полной мере обеспечить соблюдение гарантированных прав на доступность и качество среднего образования.

В рамках национального проекта "Образование" правительством Самарской области и ООО "ПроШкола №5" в 2022 г. было заключено концессионное соглашение о финансировании, проектировании и строительстве в Крутых Ключах до конца 2023 г. еще одной общеобразовательной школы.

"Однако в связи с особенностями земельного участка, предоставленного в рамках данного соглашения министерством строительства Самарской области для возведения школы, и его недостаточными размерами, строительно-монтажные работы не были начаты, что повлекло срыв запланированных сроков ввода в эксплуатацию школы, перенос их на текущий год, а также снижение проектной мощности образовательного учреждения", - указывается в релизе прокуратуры.

В ведомстве указывают, что халатные действия должностных лиц министерства повлекли дальнейшую переполненность единственной школы, социальную напряженность и нарушение гарантированных прав несовершеннолетних и их семей.