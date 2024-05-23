В Самарской области стартовало профилактическое мероприятие "Внимание дети! Летние каникулы!"

Госавтоинспекция уделяет особое внимание безопасности детей на дорогах в дни школьных летних каникул, в этой связи с 22 мая по 22 июня 2024 года на территории области проводится профилактическое мероприятие "Внимание дети! Летние каникулы!". Об этом сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по Самарской области.
Региональная Госавтоинспекция инициировала проведение специальных профилактических мероприятий. Цель — сократить количество дорожных аварий с участием детей и подростков и сделать школьные каникулы более безопасными, начиная с последних чисел мая и до второй половины июня.
В эти дни без внимания Госавтоинспекции не останутся ни сами дети, ни их родители. Инспекторы акцентируют внимание взрослых автовладельцев на важности использования детских удерживающих устройств при перевозке ребенка в салоне автомобиля и недопустимости нарушений правил дорожного движения. Детям расскажут об опасности игр вблизи проезжей части и необходимости соблюдения правил безопасного поведения, особенно при переходе через дорогу.
"Госавтоинспекция Самарской области обращает внимание родителей на то, что они являются главным примером для детей, своим поведением и действиями формируют их воспитание и привычки, в том числе культуру дорожного поведения. Поэтому принципиально важно подавать ребенку пример правильного поведения, никогда не совершать в его присутствии нарушений Правил дорожного движения — они могут привести к трагическим последствиям. Особенно опасными могут быть последствия таких нарушений в летние каникулы, поскольку рядом с детьми нет воспитателей и педагогов", - отмечается в сообщении.
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А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
А чо данные служители ащё работают? Хамилие как укажите, страна должна знать своих героев! А их начальник кабинет освоил?
А Вы знаете сколько безобразия из-за этих подкормок? Вы знаете сколько "просело" на тему и калечит животных из-за выгоды? Фотографии нужны ведь реальные. Жалостливые фотки - сбор денег. Хотя бы глаза собакам и кошкам так называемые зоозощитники прекратят выкалывать. 90 процентов - висят на теме. Копейки нельзя давать! Только так можно прекратить это кошмар! Как только Добреньким прикидывается - под подозрение. А как собираются, вон кота Твикса искали, моментально 300 зоозощитников собралось, и несколько дней бродили - что они делали, куда ходили - неизвестно. Что это за группы товарищей? Под "маской" поисков то. Реальные зоозощитники поймут ужас ситуации по лечению животных, ради наживы. Их, кстати, не так и много. И,кошка кушает мышек и крысок и змеек, сидит себе в подъезде и никуда не шарахается. Путевая кошка прокормиться, пищи полно и нормальных котят воспитает и спрячется. (У неё риск в лапы любителей животных попасть, ну и под птиц, стаи собак, волков.) Прячется - шанс есть. Попасть под зоозощитников - шанса нет. Денег нечего им давать и помогать и всё. Вот зачем спасать кошку без глаз и ног, усыпить, закончить страдания, это же не их животное, а вот только нашли (хуже, если сами сделали). Им пофиг - собирают средства. И всё под Маской "хорошести", задолбали животных. Отстаньте от них. Нечего кормить - согласна. И зоозощитников нечего кормить!
А какая разница стае, ребенок или котенок? Зачем прикармливать вообще? Змей полно, они на кошачий корм идут, совершенно спокойно пролезут по коммуникациям. Пока из унитазов не полезу, видимо не поверят) гугл можно почитать. Согласна полностью, безобразие нужно прекращать, штрафы. Самара! Круто! Сейчас ещё девушке выше отвечу на Камент.
Кто-нибудь из аналитиков прогнозировал варианты, которыми могут закониться подобные эксперименты со стайными хищниками, обитающими в ареале человека? Вангуется мне, что оштрафуют несколько кастрюлесоцев... Резко сократится кормёжка. Но тогда голодающие стаи станут просто охотиться за наименее слабыми особями социума - за детьми. За покусы - администрация разорится расплачиваться идо них дойдёт - нетсамоходных прищепок - и нет проблем. Хорошо ещё если летальных случаев не будет!