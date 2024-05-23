Тольяттинцы, фиктивно регистрировавшие мигрантов, больше не смогут прописывать иностранцев

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В Тольятти суд поддержал иск прокурора Центрального района о запрете собственникам жилья регистрировать иностранцев в "резиновых" квартирах. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.