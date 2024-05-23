Тольяттинцы, фиктивно регистрировавшие мигрантов, больше не смогут прописывать иностранцев

В Тольятти суд поддержал иск прокурора Центрального района о запрете собственникам жилья регистрировать иностранцев в "резиновых" квартирах. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
Ранее надзорное ведомство выявило, что 18 местных жителей массово регистрировали в своем жилье мигрантов, но в реальности иностранцы там не проживали.
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И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
Я видела это был не пожар, а взрыв
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
На лицо чья-то заинтересованность в этом деле. Ничего святого нет, через детей действуют, силовиков привлекли. Бедняжка газелист с огнестрельным оружием пострадал от рук шестнадцатилетнего подростка...Абсурд и показатель чистоплотности некоторых сотрудников правоохранительных органов.