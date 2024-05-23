Самарские таможенники не позволили вывезти 672 т сахара

Сотрудники Самарской таможни с момента введения временного запрета на экспорт сахара предотвратили 38 попыток вывезти этот товар.

Всего мобильные группы ведомства задержали 672 т сахара.

Временный запрет на экспорт сахара установлен до 31 августа 2024 года. Нарушение этого требования влечет ответственность по ст. 16.3 КоАП РФ ("Несоблюдение запретов и ограничений на вывоз товаров из РФ").