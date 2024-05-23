Самарские таможенники не позволили вывезти 672 т сахара

Сотрудники Самарской таможни с момента введения временного запрета на экспорт сахара предотвратили 38 попыток вывезти этот товар.
Всего мобильные группы ведомства задержали 672 т сахара.
Временный запрет на экспорт сахара установлен до 31 августа 2024 года. Нарушение этого требования влечет ответственность по ст. 16.3 КоАП РФ ("Несоблюдение запретов и ограничений на вывоз товаров из РФ").
Последние комментарии
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
Я видела это был не пожар, а взрыв
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
На лицо чья-то заинтересованность в этом деле. Ничего святого нет, через детей действуют, силовиков привлекли. Бедняжка газелист с огнестрельным оружием пострадал от рук шестнадцатилетнего подростка...Абсурд и показатель чистоплотности некоторых сотрудников правоохранительных органов.