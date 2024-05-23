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Происшествия

Самарские таможенники не позволили вывезти 672 т сахара

САМАРА. 23 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники Самарской таможни с момента введения временного запрета на экспорт сахара предотвратили 38 попыток вывезти этот товар.

Фото: пресс-служба Самарской таможни

Всего мобильные группы ведомства задержали 672 т сахара.

Временный запрет на экспорт сахара установлен до 31 августа 2024 года. Нарушение этого требования влечет ответственность по ст. 16.3 КоАП РФ ("Несоблюдение запретов и ограничений на вывоз товаров из РФ").

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