В Самаре запустят новый автобусный маршрут Крутых Ключей

В Самаре продолжают обустраивать транспортно-пересадочный узел (ТПУ) "Пятилетка", где для пассажиров будут доступны автобусы, трамваи, метро и электрички. Уже есть информация о запуске новых маршрутов.

Данные 23 мая на заседании гордумы озвучила глава города Елена Лапушкина.

"Планируется запуск нового автобусного маршрута до ТПУ от Крутых Ключей", - рассказала Елена Лапушкина.