Маленький ребенок попал на самокате под машину у филармонии в Тольятти

В среду, 22 мая, в Тольятти участником ДТП стал 20-летний водитель Lada Kalina, ехавший в 20:45, по ул. Победы. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
В районе дома № 42 (адрес филармонии Тольятти) он сбил восьмилетнего ребенка, который пересекал проезжую часть на самокате там, где это запрещено, хотя рядом был пешеходный переход.
Ребенка госпитализировали.
Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!