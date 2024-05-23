Маленький ребенок попал на самокате под машину у филармонии в Тольятти

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В среду, 22 мая, в Тольятти участником ДТП стал 20-летний водитель Lada Kalina, ехавший в 20:45, по ул. Победы. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.