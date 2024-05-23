Председатель Совета директоров НОВИКОМа представил обновленную стратегию банка

О векторах развития, целях и приоритетах в деятельности дочернего банка Ростеха в интервью журналу "Коммерсант-Деньги" рассказал председатель Совета директоров НОВИКОМа, гендиректор АО "РТ-Финанс" Андрей Кондратьев. Интервью приурочено к масштабной кампании по смене позиционирования и фирменного стиля банка.

В интервью Андрей Кондратьев уделил внимание качественным изменениям, которые произошли в банке с момента его основания. Тридцать лет работы, опыт успешного преодоления целого ряда экономических кризисов и длительное стратегическое партнерство с Ростехом позволили банку стать действительно сильным игроком финрынка, накопить глубокие отраслевые компетенции и экспертизу.

В частности, в течение последних 7 лет банк стабильно демонстрирует высокие результаты деятельности: кредитный портфель вырос более чем в 5 раз и сейчас превышает 900 млрд руб., а активы перешагнули за 1 трлн руб. В рейтинге крупнейших банков России по этому показателю НОВИКОМ занимает уже 16-е место.

"Те качественные изменения, которые за столько лет произошли в банке, уже не отражал прежний бренд. Для банка пришло время стремительных обновлений, что привело к решению запустить процесс ребрендинга", — пояснил председатель Совета директоров НОВИКОМа.

На новом этапе развития финансовый институт не собирается сбавлять темпы: в ближайшие пять лет планируется дальнейший рост активов. В соответствии со стратегией НОВИКОМа к 2030 году прогнозируется 1,5 трлн руб. активов. Достижению столь амбициозных целей будут способствовать развитие стратегического партнерства с Ростехом, диверсификация клиентского портфеля, расширение взаимодействия с местными органами власти, деловыми сообществами и рост сети региональных представительств.

Как отметил Андрей Кондратьев, главный приоритет банка — содействие предприятиям промышленности в выполнении стоящих перед ними задач по достижению технологического лидерства.

Для содействия преодолению кадрового дефицита в промышленности банк совместно с акционером, Госкорпорацией Ростех, разработал уникальную для рынка программу социальной направленности "Развитие". Используя ее инструменты, руководители предприятий могут поощрять и мотивировать своих работников.

Важным фактором успешной реализации обновленной стратегии станет цифровая трансформация банка. НОВИКОМ планирует развивать дистанционные каналы обслуживания, интернет- и мобильный банкинг, информационную безопасность, цифровизацию бизнес-процессов.

Отвечая на вопрос журналиста о запуске кампании по ребрендингу, стартовавшей 15 мая, гендиректор АО "РТ-Финанс" отметил, что обновление бренда призвано продемонстрировать амбиции и устремления банка. В его идею — "Инженеры развития" — заложено обращение к клиентам, российскому инженерному корпусу, и характеристика самого банка, выступающего конструктором финансовых инструментов для реализации проектов.

"Какими бы ни были изменения в процессах, процедурах, айдентике, миссия банка — быть надежным финансовым партнером российской промышленности — остается неизменной. Все остальные стратегические ориентиры выстраиваются исходя из этой главной цели", — заключил Андрей Кондратьев.