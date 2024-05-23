Цифровизация страховой медицины заметно повысит качество и скорость обслуживания, а также доступность медицины

Процедура цифрового согласования в рамках обслуживания по ДМС позволит значительно повысить скорость и доступность медуслуг для россиян. Для этого на площадке ассоциации Финтех разрабатывается пилотный проект по внедрению открытых API в страховую медицину. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе своего выступления на сессии "Открытые API на финансовом рынке и Платформа коммерческих согласий" 22 мая в рамках конференции ЦИПР — крупнейшего в стране делового мероприятия в области цифровой экономики.
С одной стороны, на рынке работает более 100 страховых и 10 тыс. медицинских организаций, каждая из которых использует собственную информационную систему. И для начала полноценного сотрудничества страховщиков и клиник в цифровой среде необходимы значительные инвестиции в доработку систем. С другой — в медицинском сегменте сегодня все еще достаточно велика доля бумажного документооборота. И как следствие всего этого срок оказания медицинских услуг увеличивается, процесс принятия решения происходит в "ручном" формате, у пациентов нет возможности использовать полученные данные и выписки в другой клинике.
Цифровизация и стандартизация взаимодействия участников сектора частной медицины позволит сократить стоимость лечения (за счет оптимизации внутренних бизнес-процессов), повысить оперативность навигации пациента по клиникам и специалистам, увеличить скорость принятия решений по оказанию конкретной услуги, более эффективно контролировать качество оказания медицинской помощи.
На данный момент на площадке ассоциации Финтех разрабатывается проект по цифровому согласованию обслуживания пациента в рамках ДМС. Страховой Дом ВСК является одним из представителей страхового бизнеса, участвующих в пилоте. Также в тестировании кейса примут участие разработчики программных продуктов и крупнейшие сети частных медицинских клиник.
Цифровизация процессов является стратегическим вектором развития Страхового Дома ВСК. Для примера, в результате внедрения сервисов для автоматизации взаимодействия с партнерами, операционные расходы компании сократились на 30-50%, уровень NPS (индекс лояльности клиентов) вырос на 5%.
"Доступность медицины, удобство и простота получения услуг лежит в основе всего, что мы делаем в рамках данного пилота. Уверены также, что последовательная цифровизация медицины скажется и на снижении тарифов за счет оптимизации операционных издержек, появится как оперативная навигация по клиникам и специалистам, так и возможность использовать различные комбинации медицинских услуг в зависимости от потребностей населения и возможностей региональной системы здравоохранения. Это также раз и навсегда решит вопрос с гарантийными письмами, причем все будет организовано без участия пациента, в рамках обмена данными. И что также важно, наличие цифровых данных об оказанных услугах вкупе с историей болезни даст возможность реального контроля качества медицинских услуг", — отметила Ольга Сорокина.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.