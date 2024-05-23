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Страхование Финансы

Цифровизация страховой медицины заметно повысит качество и скорость обслуживания, а также доступность медицины

САМАРА. 23 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Процедура цифрового согласования в рамках обслуживания по ДМС позволит значительно повысить скорость и доступность медуслуг для россиян. Для этого на площадке ассоциации Финтех разрабатывается пилотный проект по внедрению открытых API в страховую медицину. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе своего выступления на сессии "Открытые API на финансовом рынке и Платформа коммерческих согласий" 22 мая в рамках конференции ЦИПР — крупнейшего в стране делового мероприятия в области цифровой экономики.

Фото: предоставлено Страховым Домом ВСК

С одной стороны, на рынке работает более 100 страховых и 10 тыс. медицинских организаций, каждая из которых использует собственную информационную систему. И для начала полноценного сотрудничества страховщиков и клиник в цифровой среде необходимы значительные инвестиции в доработку систем. С другой — в медицинском сегменте сегодня все еще достаточно велика доля бумажного документооборота. И как следствие всего этого срок оказания медицинских услуг увеличивается, процесс принятия решения происходит в "ручном" формате, у пациентов нет возможности использовать полученные данные и выписки в другой клинике.

Цифровизация и стандартизация взаимодействия участников сектора частной медицины позволит сократить стоимость лечения (за счет оптимизации внутренних бизнес-процессов), повысить оперативность навигации пациента по клиникам и специалистам, увеличить скорость принятия решений по оказанию конкретной услуги, более эффективно контролировать качество оказания медицинской помощи.

На данный момент на площадке ассоциации Финтех разрабатывается проект по цифровому согласованию обслуживания пациента в рамках ДМС. Страховой Дом ВСК является одним из представителей страхового бизнеса, участвующих в пилоте. Также в тестировании кейса примут участие разработчики программных продуктов и крупнейшие сети частных медицинских клиник.

Цифровизация процессов является стратегическим вектором развития Страхового Дома ВСК. Для примера, в результате внедрения сервисов для автоматизации взаимодействия с партнерами, операционные расходы компании сократились на 30-50%, уровень NPS (индекс лояльности клиентов) вырос на 5%.

"Доступность медицины, удобство и простота получения услуг лежит в основе всего, что мы делаем в рамках данного пилота. Уверены также, что последовательная цифровизация медицины скажется и на снижении тарифов за счет оптимизации операционных издержек, появится как оперативная навигация по клиникам и специалистам, так и возможность использовать различные комбинации медицинских услуг в зависимости от потребностей населения и возможностей региональной системы здравоохранения. Это также раз и навсегда решит вопрос с гарантийными письмами, причем все будет организовано без участия пациента, в рамках обмена данными. И что также важно, наличие цифровых данных об оказанных услугах вкупе с историей болезни даст возможность реального контроля качества медицинских услуг", — отметила Ольга Сорокина.

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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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