Клиенты "Ингосстраха" чаще всего рождены в 80-х и носят фамилию Иванов — исследование компании

"Ингосстрах" работает на страховом рынке России более 76 лет и за это время собрал огромную клиентскую базу, поэтому решил проанализировать, какие клиенты чаще всего обращаются в компанию.

Самой популярной фамилией, с которой обращаются клиенты в "Ингосстрах", является Иванов (примерно 22 тысячи человек). Чуть менее распространенная фамилия — Кузнецов, ее носителями являются около 15 тысяч человек. Также однофамильцев Поповых насчитывается около 13 тысяч человек среди клиентов компании. ТОП-5 фамилий закрывают Смирнов и Петров (12 и 10 тысяч соответственно).

Если не брать в расчет Москву, Московскую область и Санкт-Петербург, то клиенты с фамилиями Иванов и Петров чаще всего проживают в Чувашской Республике, Кузнецовы же часто пользуются услугами "Ингосстраха" в Нижегородской области. Клиенты с фамилией Попов проживают в Воронежской области, а Смирновы распространены в Вологодской области.

"Ингосстрах" проанализировал не только фамилии, но и даты рождений клиентов. Выяснилось, что чаще всего страховыми услугами пользуются люди 80-х годов рождения. Наиболее частыми датами стали 10 июня 1987 года, 5 мая 1987 года, 14 мая 1987 года, 22 апреля 1987 года, а также 8 июля 1986 года. Также в компании насчитывается около 2,7 тысяч человек, которые празднуют день рождения раз в 4 года — люди, родившиеся 29 февраля.

"Не важно, какая фамилия у нашего клиента, когда родился и где проживает. Мы рады каждому, а наши условия одинаковы по всей стране. Мы ценим доверие наших клиентов и помогаем оставаться уверенными в любой жизненной ситуации.

За годы работы наша клиентская база насчитывает миллионы человек. Нам доверяют, потому что "Ингосстрах" − проверенная временем, надежная и стабильная компания. Все эти годы компания предлагает качественные и доступные страховые услуги, находится рядом с клиентом на всех этапах. Тем не менее мы накопили достаточно опыта, чтобы понимать необходимость идти в ногу со временем. Так, с помощью новых технологий мы делаем взаимодействие клиентов с нами простым и понятным", — отметил Сергей Багно, директор по развитию отношений с клиентами и искусственного интеллекта "Ингосстраха".