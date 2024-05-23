Клиенты "Ингосстраха" чаще всего рождены в 80-х и носят фамилию Иванов — исследование компании

"Ингосстрах" работает на страховом рынке России более 76 лет и за это время собрал огромную клиентскую базу, поэтому решил проанализировать, какие клиенты чаще всего обращаются в компанию.
Самой популярной фамилией, с которой обращаются клиенты в "Ингосстрах", является Иванов (примерно 22 тысячи человек). Чуть менее распространенная фамилия — Кузнецов, ее носителями являются около 15 тысяч человек. Также однофамильцев Поповых насчитывается около 13 тысяч человек среди клиентов компании. ТОП-5 фамилий закрывают Смирнов и Петров (12 и 10 тысяч соответственно).
Если не брать в расчет Москву, Московскую область и Санкт-Петербург, то клиенты с фамилиями Иванов и Петров чаще всего проживают в Чувашской Республике, Кузнецовы же часто пользуются услугами "Ингосстраха" в Нижегородской области. Клиенты с фамилией Попов проживают в Воронежской области, а Смирновы распространены в Вологодской области.
"Ингосстрах" проанализировал не только фамилии, но и даты рождений клиентов. Выяснилось, что чаще всего страховыми услугами пользуются люди 80-х годов рождения. Наиболее частыми датами стали 10 июня 1987 года, 5 мая 1987 года, 14 мая 1987 года, 22 апреля 1987 года, а также 8 июля 1986 года. Также в компании насчитывается около 2,7 тысяч человек, которые празднуют день рождения раз в 4 года — люди, родившиеся 29 февраля.
"Не важно, какая фамилия у нашего клиента, когда родился и где проживает. Мы рады каждому, а наши условия одинаковы по всей стране. Мы ценим доверие наших клиентов и помогаем оставаться уверенными в любой жизненной ситуации.
За годы работы наша клиентская база насчитывает миллионы человек. Нам доверяют, потому что "Ингосстрах" − проверенная временем, надежная и стабильная компания. Все эти годы компания предлагает качественные и доступные страховые услуги, находится рядом с клиентом на всех этапах. Тем не менее мы накопили достаточно опыта, чтобы понимать необходимость идти в ногу со временем. Так, с помощью новых технологий мы делаем взаимодействие клиентов с нами простым и понятным", — отметил Сергей Багно, директор по развитию отношений с клиентами и искусственного интеллекта "Ингосстраха".
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.