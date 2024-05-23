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Страхование Финансы

Клиенты "Ингосстраха" чаще всего рождены в 80-х и носят фамилию Иванов — исследование компании

САМАРА. 23 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Ингосстрах" работает на страховом рынке России более 76 лет и за это время собрал огромную клиентскую базу, поэтому решил проанализировать, какие клиенты чаще всего обращаются в компанию.

Самой популярной фамилией, с которой обращаются клиенты в "Ингосстрах", является Иванов (примерно 22 тысячи человек). Чуть менее распространенная фамилия — Кузнецов, ее носителями являются около 15 тысяч человек. Также однофамильцев Поповых насчитывается около 13 тысяч человек среди клиентов компании. ТОП-5 фамилий закрывают Смирнов и Петров (12 и 10 тысяч соответственно).

Если не брать в расчет Москву, Московскую область и Санкт-Петербург, то клиенты с фамилиями Иванов и Петров чаще всего проживают в Чувашской Республике, Кузнецовы же часто пользуются услугами "Ингосстраха" в Нижегородской области. Клиенты с фамилией Попов проживают в Воронежской области, а Смирновы распространены в Вологодской области.

"Ингосстрах" проанализировал не только фамилии, но и даты рождений клиентов. Выяснилось, что чаще всего страховыми услугами пользуются люди 80-х годов рождения. Наиболее частыми датами стали 10 июня 1987 года, 5 мая 1987 года, 14 мая 1987 года, 22 апреля 1987 года, а также 8 июля 1986 года. Также в компании насчитывается около 2,7 тысяч человек, которые празднуют день рождения раз в 4 года — люди, родившиеся 29 февраля.

"Не важно, какая фамилия у нашего клиента, когда родился и где проживает. Мы рады каждому, а наши условия одинаковы по всей стране. Мы ценим доверие наших клиентов и помогаем оставаться уверенными в любой жизненной ситуации.

За годы работы наша клиентская база насчитывает миллионы человек. Нам доверяют, потому что "Ингосстрах" − проверенная временем, надежная и стабильная компания. Все эти годы компания предлагает качественные и доступные страховые услуги, находится рядом с клиентом на всех этапах. Тем не менее мы накопили достаточно опыта, чтобы понимать необходимость идти в ногу со временем. Так, с помощью новых технологий мы делаем взаимодействие клиентов с нами простым и понятным", — отметил Сергей Багно, директор по развитию отношений с клиентами и искусственного интеллекта "Ингосстраха".

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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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