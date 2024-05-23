Памятник "Счастливая семья" отреставрировали в Красноглинском районе Самары

В мае отреставрировали и открыли для горожан памятник "Счастливая семья" в пос. Красная Глинка в Самаре.

Обновление скульптурной композиции началось в 2023 году. Работы проводили профессиональные реставраторы. Они учли все особенности постамента и скульптуры, сохранили детали и художественный облик. На постаменте располагаются три фигуры, олицетворяющие благополучие и крепкие семейные ценности: женщина, мужчина и маленькая девочка, сидящая у него на руках.

Как поясняет Сергей Рябов, архитектор проекта: был разработан проект по современному благоустройству территории вокруг памятника. В основу лег образ плодородной земли: символ того, что за видимым ощущением счастья всегда стоит менее презентабельный, но важный пласт компромиссов, традиций и всего того, на чем это счастье базируется, что его питает. Так, в решении покрытий, палисада и оформления постамента использовались темные и фактурные материалы. Работа над реставрацией проходила деликатно: был открыт исторический слой, который стал основой для колористического решения проекта.