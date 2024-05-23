В России разработали дополнительные платежные карты для родственников ветеранов боевых действий

Российские банки совершенствуют сервисы, направленные на поддержку военнослужащих и ветеранов боевых действий. Так, ПСБ предложил клиентам, оформившим удостоверение-карту "СВОи", дополнительные платежные карты для членов семьи, сообщила пресс-служба банка.

Новый продукт расширяет функциональность и повышает удобство использования основного удостоверения-карты, так как все дополнительные карты привязаны к общему счету. Соответственно, доступ к счету будет у каждого члена семьи, что удобно при планировании любых общих расходов и эффективного управления семейным бюджетом.

"Дополнительная карта - важный инструмент социальной поддержки семей, в которых мужья и отцы получают социальные выплаты на удостоверение-карту "СВОи" и по долгу службы находятся в зоне боевых действий. Ведение единого семейного счета позволит членам семьи свободно пользоваться денежными средствами для решения любых финансовых задач, а также получать повышенный кешбэк от ведущих продуктовых ритейлеров, магазинов одежды и обуви, медицинских клиник. Мы непрерывно развиваем новые форматы адресной поддержки ветеранов боевых действий и их семей и продолжим наполнять удостоверение-карту "СВОи" набором важных опций с множеством привилегий от банка и партнерских программ", - отметил Александр Рохмин, старший вице-президент, директор департамента по работе с предприятиями оборонно-промышленного комплекса ПСБ.

Как многофункциональный инструмент дополнительные карты сохраняют тот же платежный функционал, что и основное удостоверение-карта: позволяют проводить операции с наличными без комиссии в банкоматах любых банков, оплачивать услуги ЖКХ, мобильных операторов, осуществлять безопасные и быстрые платежи и переводы без комиссий, в том числе по номеру телефона через систему быстрых платежей, получать различные бонусы и скидки у широкой сети партнеров банка и многое другое. Все дополнительные карты выпускаются и обслуживаются бесплатно, всего можно оформить до четырех таких карт.