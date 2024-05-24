Два человека пострадали при ДТП с тремя машинами на пр. Кирова в Самаре

В четверг, 23 мая, в Самаре в ДТП попал 22-летний водитель автомобиля Lada Priora, ехавший в 19:40 по пр. Кирова со стороны Московского шоссе в направлении ул. Стара-Загора. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительной версии полицейских, в пути, в районе дома № 230 А он сначала столкнулся с автомобилем ГАЗ 2705 под управлением 37-летнего водителя, который ехал впереди в попутном направлении, а затем наехал на припаркованную справа Toyota Camry.
При ДТП водитель и пассажир автомобиля Lada Priora получили телесные повреждения.
Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!