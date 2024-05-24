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ДТП Происшествия

Два человека пострадали при ДТП с тремя машинами на пр. Кирова в Самаре

САМАРА. 24 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 23 мая, в Самаре в ДТП попал 22-летний водитель автомобиля Lada Priora, ехавший в 19:40 по пр. Кирова со стороны Московского шоссе в направлении ул. Стара-Загора. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительной версии полицейских, в пути, в районе дома № 230 А он сначала столкнулся с автомобилем ГАЗ 2705 под управлением 37-летнего водителя, который ехал впереди в попутном направлении, а затем наехал на припаркованную справа Toyota Camry.

При ДТП водитель и пассажир автомобиля Lada Priora получили телесные повреждения.
Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.

Что, на Ваш взгляд, является основной причиной возникновения ДТП?

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